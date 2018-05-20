Кличко заявив про намір зробити Київ велостолицею

На створення об’єктів велоінфраструктури на 2018 рік у міському бюджеті закладено 50 млн грн

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у Велодні і дав старт велопараду, який влаштувала велоспільнота столиці.

"Мені приємно бачити тут тисячі киян, для яких велосипед – це спосіб життя! Я радий, що маю честь разом з вами брати участь у Велодні та дати старт велопараду", – заявив мер.

Віталій Кличко розповів, що для нього велосипед теж спосіб життя. Щоранку мер тренується і часто їздить на ньому на роботу.

"Радий, що нас, велосипедистів, стає все більше на столичних вулицях. Завдання столичної влади зробити так, аби велосипедистам було комфортно і безпечно пересуватися містом", – наголосив він та додав, що міська влада працює над розвитком велоінфраструктури.

Минулого року у столиці відкрили оновлений Київський велотрек та безкоштовну дитячу велошколу. У 2018 році столична влада має намір завершити облаштування веломаршруту з Троєщини до Європейської площі. Також будуть опрацьовані проекти ще трьох маршрутів: з Солом’янки, Виноградару та Оболоні до центру, нагадав Віталій Кличко.

"Влітку у столиці запрацюють 27 точок велопрокату. А вже до кінця року плануємо встановити 300 таких пунктів. Перші з’являться на Трухановому острові, в парку Шевченка та Маріїнському", – сказав він.

Також столична влада працює над облаштуванням велосмуг на столичних дорогах та велопарковок біля станцій метро та місць для велопаркування біля закладів освіти, культури та охорони здоров’я.

"Ще багато роботи! Але ми зробимо Київ велостолицею!" – зазначив Віталій Кличко.

Мер Києва відвідав оновлений Київський велотрек, де привітав учасників змагань "Кубок Відкриття сезону 2018", який відбувається вдруге після відкриття оновленого велотреку.

За підтримки активістів та громади Києва столичній владі вдалося врятувати від забудови Київський велотрек, а рік тому його реконструювали та відкрили. І на сьогодні цей велотрек – один з найкращих у Європі, додав Кличко.

"Минулого року я говорив: щороку день народження велотреку ми відзначатимемо спортивними змаганнями. Ми підтримуємо традицію. І цими днями, як і рік тому, на велотреку відбувається Кубок Відкриття сезону", – заявив мер та побажав учасникам енергії та перемог.

Сьогодні на велотреці можуть тренуватися як діти, так і дорослі, а також можуть проводити дозвілля кияни, розповів мер.

У вересні на оновленому Київському велотреку відбудуться перші міжнародні змагання, результати яких враховуватимуться у світовому рейтингу спортсменів.

Нагадаємо, що Віталій Кличко анонсував збільшення вартості проїзду у громадському транспорті.