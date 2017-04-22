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Віталій Кличко поїде в Лондон підтримати брата Володимира під час двобою з Джошуа

Кличко впевнений в перемозі брата
Мер Києва Віталій Кличко вирушить до Лондона, щоб особисто підтримати свого брата Володимира під час поєдинку з Ентоні Джошуа.
Віталій Кличко поїде в Лондон підтримати брата Володимира під час двобою з Джошуа Фото: medienboard.de

Про це повідомляє прес-служба міського голови Києва.

"Дуже важливо, коли тебе підтримують, вболівають за тебе. Коли я боксував, Володимир завжди перебував біля рингу і підтримував мене. І цього разу я також буду поруч з братом під час його бою з Джошуа у Лондоні. Звичайно, у Володі чудова команда, але тим не менш, моральна підтримка брата – дуже важлива. Впевнений, що перемога буде за нами!" – сказав Кличко.

Він зазначив, що до бою Володимира прикута величезна увага всього світу – 90 тис. квитків були розкуплені за один день. 

"Два олімпійських чемпіони. Джошуа жодного поєдинку поки що не програв. Більше того, він нокаутував усіх своїх суперників. Він молодший за Володимира на 12 років. Однак я знаю, що Володимир зробить все для того, щоб виграти цей бій. Я знаю брата, як ніхто інший, і можу з упевненістю сказати, що такої техніки і такого досвіду, як у Володимира, немає у жодного боксера. До того ж, він знає, що від цього бою дуже багато залежить. Тому будемо чекати на бій, тримати кулаки за Володимира, а він у свою чергу зробить все, що від нього залежить", – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, бій між Володимиром Кличком та Ентоні Джошуа відбудеться 29 квітня 2017 року в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Наживо за протистоянням кращих боксерів-суперважковаговиків сучасності спостерігатимуть 90 тис. уболівальників. Поєдинок покажуть більш ніж в 150 країнах світу. На кону у поєдинку двох олімпійських чемпіонів стоятимуть пояси IBF, IBO та титул суперчемпіона WBA.

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22 04 2017 22:30
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