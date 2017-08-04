Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Вітчизняного газу не вистачить, щоб задовільнити потреби українців, - Коболєв

Навіть попри те, що газу із українських родовищ недостатньо для задоволення потреб населення, держава вже другу зиму не використовує російський газ
Газу з українських родовищ не вистачає навіть на задоволення потреб населення.
Вітчизняного газу не вистачить, щоб задовільнити потреби українців, - Коболєв Андрій Коболєв. Фото: AFP

Навіть попри те, що газу із українських родовищ недостатньо для задоволення потреб населення, держава вже другу зиму не використовує російський газ. Про це в ефірі "5 каналу" заявив очільник правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв. 

При цьому, за його словами, державна компанія, яка займається видобутком на території держави, продовжує нарощувати об'єми. 

"Компанія групи "Нафтогаз" "Укргазвидобування" змогла в першому кварталі показати позитивну тенденцію збільшення видобутку газу. Мінімальний план збільшення видобутку газу цією компанією в цьому році становить півмільярда кубічних метрів. Це мінімальний план. Його видобувається недостатньо. Гарантом він бути не може і не повинен", - наголосив Коболєв.

Раніше НАК "Нафтогаз України" попросив Кабмін, регулятора ринку НКРЕКП та Антимонопольний комітет усунути монополію Group DF Дмитра Фірташа на ринку постачання газу для населення.

Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2017 року через національну газотранспортну мережу України для європейських споживачів було транспортовано 23,2 млрд кубометрів газу, що на 20% більше показників минулого року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 04 2017 13:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.