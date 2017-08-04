Вітчизняного газу не вистачить, щоб задовільнити потреби українців, - Коболєв

Навіть попри те, що газу із українських родовищ недостатньо для задоволення потреб населення, держава вже другу зиму не використовує російський газ

Газу з українських родовищ не вистачає навіть на задоволення потреб населення.

Навіть попри те, що газу із українських родовищ недостатньо для задоволення потреб населення, держава вже другу зиму не використовує російський газ. Про це в ефірі "5 каналу" заявив очільник правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

При цьому, за його словами, державна компанія, яка займається видобутком на території держави, продовжує нарощувати об'єми.

"Компанія групи "Нафтогаз" "Укргазвидобування" змогла в першому кварталі показати позитивну тенденцію збільшення видобутку газу. Мінімальний план збільшення видобутку газу цією компанією в цьому році становить півмільярда кубічних метрів. Це мінімальний план. Його видобувається недостатньо. Гарантом він бути не може і не повинен", - наголосив Коболєв.

Раніше НАК "Нафтогаз України" попросив Кабмін, регулятора ринку НКРЕКП та Антимонопольний комітет усунути монополію Group DF Дмитра Фірташа на ринку постачання газу для населення.

Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2017 року через національну газотранспортну мережу України для європейських споживачів було транспортовано 23,2 млрд кубометрів газу, що на 20% більше показників минулого року.