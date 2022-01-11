Вітренко написав заяву про відставку з посади голови Нафтогазу – ЗМІ

Найближчим часом Юрій Вітренко втратить посаду голови НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє "Економічна правда".

Як повідомляють співрозмовники ЕП, Вітренко написав заяву про відставку. Його місце повинен зайняти чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За процедурою, Вітренка мала б звільнити Наглядова рада Нафтогазу, однак за її відсутності це може зробити Кабінет міністрів, який наразі виконує функції НР.

"Щоб уряд міг призначити Чернишова новим керівником НАКу, спочатку з посади міністра його має звільнити парламент. Тому не виключений варіант, що замість Вітренка на певний час призначать в.о., а вже згодом Чернишов стане повноцінним головою компанії", – каже співрозмовник.

Вітренко був призначений головою Нафтогазу 28 квітня 2021 року після звільнення Андрія Коболєва. За рік уряд перепризначив Вітренка ще на один рік.

Раніше повідомлялось, що на Харківщині запустили свердловину, яка може дати більше 50 млн кубів газу на рік.