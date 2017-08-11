Віце-консул Польщі назвав Львів польським містом, - ОНОВЛЕНО
Відповідна заява прозвучала 6 листопада у Рівненському обласному краєзнавчому музеї, де відбувся круглий стіл "Волинський експеримент Г. Юзевського: дорога до польсько-українського примирення у міжвоєнний період".
"Українські науковці на круглому столі чітко заявили, що захід є провокаційним, і не варто відзначати дні народження польського окупаційного чиновника Генрика Юзевського, оскільки Польща захопила частину території УНР у 1919-1920 рр. Насправді "волинський експеримент" був спрямований на утвердження польської влади та спольщення і асиміляцію місцевих українців", - написав завідувач відділу Рівненського обласного краєзнавчого музею Ігор Марчук у Facebook.
У свою чергу, польський віце-консул встав і заперечив усі факти.
"Української держави у той час не існувало, Львів - то є польське місто і в сучасності можна стверджувати, що Україна подібним шляхом окупувала Крим і Донбас", - сказав Запур.
Оновлення. Журналісти "Волинь 24" зв'язались із віце-консулом та попросили пояснити ситуацію.
"...Слова, які мені приписують вирвано з контексту і перекручено. Я не говорив про те, що Львів є польським містом... Шкода, що надаючи таку серйозну інформацію, журналісти покладалися лише на окрему, упереджену думку і не намагалися сконтактуватися ані зі мною, ані з іншими особами, присутніми на конференції", - заявив він.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вважає неприйнятним, що люди з антипольськими поглядами займають важливі місця в українській політиці, і чекає від президента Порошенка виправлення цієї ситуації.
Глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Польща хоче, аби Україна переглянула своє ставлення до власної історії.
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