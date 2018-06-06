Віце-прем'єр Італії: я не проросійський, але Росія - наш стратегічний партнер

Політик раніше заявляв, що хотів би бачити Путіна в кріслі прем'єр-міністра Італії

Віце-прем'єр і глава італійського Міністерства внутрішніх справ Маттео Сальвіні заявляє, що Росія є стратегічним партнером Італії в торгівлі та енергетиці.

"Необхідно дотримуватися принципу добросусідства та доброї співпраці. Я не проросійський чи проамериканський. Вболіваю я, коли грає "Мілан", - сказав він, передає Tiscali.it.

"З Росією потрібно мати хороші торгові відносини. Це стратегічний партнер з точки зору енергетики і для наших компаній, крапка", - додав Сальвіні, підкресливши, що Італія залишається членом "всіх союзів, у які входить".

Політик раніше заявляв, що хотів би бачити Путіна в кріслі прем'єр-міністра Італії. Він неодноразово відвідував Росію і окупований Крим, а також критикував санкції проти Росії.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте запропонував переглянути санкції проти Росії.

Відзначимо, що 1 червня Джузеппе Конте склав присягу прем’єр-міністра Італії у присутності президента Серджо Маттарелли та свого уряду.