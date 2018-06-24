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Віце-прем'єр Італії заявив, що Макрон п'є забагато шампанського

"Ввічливий молодий чоловік, який п'є занадто багато шампанського"
Міністр внутрішніх справ, віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні описав президента Франції Еммануеля Макрона.
Віце-прем Фото: з вільних джерел

Після того як італійський уряд почав відмовлятися приймати судна з біженцями Макрон заявив про "популістську проказу", якою страждають деякі сусіди французів, повідомляє  ANSA.

"Той, хто вишиковує поліцію (на франко-італійському кордоні, - ред.), не повинен залізти на спину Італії", - сказав лідер "Ліги" Сальвіні.

"Він повинен дати нам номер свого портового управління, і наступні 10 міграційних суден можуть вирушити до Марселя", - додав він.

Нагадаємо, Мальта та Італія відмовилися відкривати свої порти для корабля з 224 мігрантами на борту.

Також, 10 червня влада Італії не дозволила причалити судну Aquarius, яке належить неурядовій організації SOS Mediterranee. На борту судна перебували понад 600 врятованих мігрантів. Прийняти мігрантів відмовилася і Мальта. Іспанія погодилася.

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24 06 2018 17:00
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