Віце-прем'єр Іванна Климпуш-Цинцадзе підтримала марш за права ЛГБТ

Проведення у Києві маршу рівності не є "пропагандою гомосексуальності", а є іспитом на зрілість і освіченість.

"Знаю, що тема ЛГБТ-спільноти є дуже чутливою в нашій країні. А надто коли свої на ній намагаються заробити політичні бали, а чужі - розсварити українців. Однак, дивлячись у майбутнє і будучи відповідальними за нього, ми не можемо ігнорувати права наших співгромадян. Час відверто сказати: імперський спадок зневаги до конкретної людини досі не подолано", - написала у Facebook віце-прем'єр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, "КиївПрайд Марш – це не пропаганда гомосексуальності, як дехто хоче нас переконати. Гомосексуальність – це не вибір. І це не хвороба, як стверджують прихильники лікування електричним струмом".

"Вона (гомосексуальність, - ред.) не передається повітряно-крапельним шляхом, за неї неможливо загітувати. Гомосексуальні люди, бісексуали, трансгендери – це такі ж громадяни нашої країни, які так само, як і всі інші, платять податки, і мають такі ж самі права. Маємо сумну статистику злочинів на ґрунті гомофобії, знущання на транссексуалами, надзвичайно високий рівень суїциду серед ЛГБТ-підлітків. Чи не свідчать ці цифри про те, що справжньої шкоди духовності і суспільній моралі завдає невиправдана середньовічна агресія і тотальне небажання визнати проблему?", - заявила віце-прем'єр.

Вона наголосила, що проблема полягає в тому, що замість розширення світогляду, взаєморозуміння і підтримки, нам пропонують перебирати чужу білизну, видаючи це за месіанство.

"Цивілізований світ давно облишив забобони і взяв за основу розвитку глибинні знання та гуманність. Впевнена, що майбутнє України – це польоти на Марс, ліки від раку, грандіозні інновації, а не викриття особистого життя сусіда. І нагадаю тим, хто звертається до релігійних мотивів та цитує Біблію, що найголовніша християнська цінність – це любов до свого ближнього", - зазначила віце-прем'єр.