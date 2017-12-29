Віце-прем’єр Польщі: Ми не погодимося прийняти 7 тис мігрантів

Віце-прем’єр Польщі Ярослав Ґовін заявив, що польський уряд не погодиться прийняти 7 тисяч іммігрантів.

Коментар Ґовіна стосується інтерв’ю депутата Корнеля Моравецького (який є батьком нинішнього прем’єр-міністра Матеуша Моравецького) з угруповання "Вільні і солідарні" виданню "Rzeczpospolita", в якому він сказав, що польський уряд повинен виконати декларацію попередників і прийняти 7 тисяч біженців, повідомляє Polskie Radio.

"Ми не погодимося, щоб тут з’явилися будь-які групи іммігрантів з ісламських країн. Але це питання слід відмежувати від пропозиції гуманітарних коридорів, відкрити які закликає Церква", – сказав віце-прем’єр, міністр науки і вищої освіти Ярослав Ґовін.

На його погляд, у цій справі повинна відбутися нарада об’єднаної правиці.

"Я думаю, наближається момент, коли ми повинні відповісти позитивно на заклик наших єпископів", – додав політик.

Як відомо, прийняття Польщею 7 тисяч біженців задекларувала 2015 року тодішня очільниця уряду Ева Копач.

Нагадаємо, що раніше Єврокомісія була готова ініціювати судові позови проти Польщі, Чехії та Угорщини, що призведе до штрафів для цих країн через відмову приймати прохачів притулку у рамках програми ЄС з розселення мігрантів.