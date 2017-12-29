Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Віце-прем’єр Польщі: Ми не погодимося прийняти 7 тис мігрантів

Прийняття Польщею 7 тисяч біженців задекларувала 2015 року тодішня очільниця уряду Ева Копач
Віце-прем’єр Польщі Ярослав Ґовін заявив, що польський уряд не погодиться прийняти 7 тисяч іммігрантів.
Віце-прем’єр Польщі: Ми не погодимося прийняти 7 тис мігрантів Фото: ap.org

Коментар Ґовіна стосується інтерв’ю депутата Корнеля Моравецького (який є батьком нинішнього прем’єр-міністра Матеуша Моравецького) з угруповання "Вільні і солідарні" виданню "Rzeczpospolita", в якому він сказав, що польський уряд повинен виконати декларацію попередників і прийняти 7 тисяч біженців, повідомляє Polskie Radio.

"Ми не погодимося, щоб тут з’явилися будь-які групи іммігрантів з ісламських країн. Але це питання слід відмежувати від пропозиції гуманітарних коридорів, відкрити які закликає Церква", – сказав віце-прем’єр, міністр науки і вищої освіти Ярослав Ґовін. 

На його погляд, у цій справі повинна відбутися нарада об’єднаної правиці.

"Я думаю, наближається момент, коли ми повинні відповісти позитивно на заклик наших єпископів", – додав політик.

Як відомо, прийняття Польщею 7 тисяч біженців задекларувала 2015 року тодішня очільниця уряду Ева Копач.

Нагадаємо, що раніше Єврокомісія була готова ініціювати судові позови проти Польщі, Чехії та Угорщини, що призведе до штрафів для цих країн через відмову приймати прохачів притулку у рамках програми ЄС з розселення мігрантів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 12 2017 17:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Рука Кремля": найрезонансніші вбивства 2017, які сколихнули Україну

"Рука Кремля": найрезонансніші вбивства 2017, які сколихнули Україну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.