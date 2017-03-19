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Віце-прем'єр Росії назвав главу МЗС України Клімкіна "гальмом"

Рогозін обізвав Клімкіна через твіт про Крим
Віце-прем'єр Російської Федерації Дмитро Рогозін назвав міністра закордонних справ України Павла Клімкіна "гальмом" за його обіцянку повернути Криму свободу.
Віце-прем Фото:pravda.com.ua

Як повідомлялося, Клімкін у суботу написав в Twitter: "Три роки тому у кримчан відібрали свободу. Щодо свободи не буває компромісів. Ми її повернемо спільно".

 

Реагуючи на це, Рогозін написав: "Ну і гальмо! Вони вже три роки як вільні".

 

У свою чергу, член Ради федерації РФ Олексій Пушков, коментуючи твіт Клімкіна, написав: "Клімкін обіцяє "повернути свободу" жителям Криму. Але вони вже вибрали свободу від блокад, обстрілів, тортур і переслідувань. Поїзд пішов, Клімкіне".

 

Зазначимо, вчора повідомили, що у Криму зникли двоє місцевих мешканців - Різван Абдураманов та Мудессір Ісаєв.

 
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