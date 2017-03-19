Віце-прем'єр Росії назвав главу МЗС України Клімкіна "гальмом"
Як повідомлялося, Клімкін у суботу написав в Twitter: "Три роки тому у кримчан відібрали свободу. Щодо свободи не буває компромісів. Ми її повернемо спільно".
Три роки тому у кримчан відібрали свободу. Щодо свободи не буває компромісів. Ми її повернемо спільно. #CrimeaIsUkraine— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 марта 2017 г.
Реагуючи на це, Рогозін написав: "Ну і гальмо! Вони вже три роки як вільні".
Ну и тормоз! Они уже три года как свободны https://t.co/xLk0Mh3bJy— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 19 марта 2017 г.
У свою чергу, член Ради федерації РФ Олексій Пушков, коментуючи твіт Клімкіна, написав: "Клімкін обіцяє "повернути свободу" жителям Криму. Але вони вже вибрали свободу від блокад, обстрілів, тортур і переслідувань. Поїзд пішов, Клімкіне".
Климкин обещает "вернуть свободу" жителям Крыма. Но они уже выбрали свободу от блокад, обстрелов, пыток и преследований. Поезд ушел, Климкин— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 марта 2017 г.
Зазначимо, вчора повідомили, що у Криму зникли двоє місцевих мешканців - Різван Абдураманов та Мудессір Ісаєв.
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