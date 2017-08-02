Віце-прем'єр-міністр України розповів, чому зараз не зростають пенсії
Пенсійна реформа повинна досягати різних напрямків, в тому числі і яким чином збільшувати доходи в пенсійний фонд.
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна".
"Саме дефіцит пенсійного фонду сьогодні не дозволяє швидко рухатися по збільшенню пенсій. Тому ще раз наголошую, пенсійна реформа актуальна, її треба проводити, тому що дуже багато років при різних урядах практично це питання не порушувалося, всі закривали очі", - сказав Зубко.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман визначив одним із стратегічних завдань на 2017 рік для Кабміну та Верховної Ради прийняття вольових рішень із реформування системи пенсійного забезпечення населення.
У той же час, український Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2017 рік із дефіцитом 141,5 млрд грн.
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