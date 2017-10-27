Віце-прем`єр-міністра Австралії звільнили через подвійне громадянство
Про це повідомляє ВВС.
Конституція Австралії забороняє обрання на державні посади людей з подвійним громадянством.
"Я поважаю рішення суду", – сказав Барнабі Джойс одразу після вироку.
Віце-прем'єр під час виступу у парламенті заявив, що ніколи не вважав себе громадянином іншої країни.
"Я був шокований, коли дізнався про цей факт", - прокоментував ситуацію голова Національної партії Австралії. Батько Джойса народився у Новій Зеландії і переїхав до Австралії у 1947 році.
В МЗС Нової Зеландії пояснили, що віце-прем'єр Джойс автоматично набув новозеландського громадянства через походження свого батька.
За даними торішнього перепису населення Австралії, майже половина 24-мільйонної країни народилася за кордоном, або має принаймні одного з батьків, що народився за кордоном.
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