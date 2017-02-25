ПОЛІТИКА НОВИНИВіце-президент Болгарії Іліяна Йотова вважає, що необхідно поступово братися до скасування санкцій проти Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Віце-президент Болгарії виступає за скасування санкцій проти Росії
Болгарські сільськогосподарські виробники та представники бізнесу терплять величезні збитки
Фото: bgnes.com
Про це вона заявила в інтерв'ю болгарським ЗМІ, пише Укрінформ.
"Потрібно поступово братися до скасування санкцій проти Росії", – сказала Йотова.
Вона аргументувала свою позицію тим, що болгарські сільськогосподарські виробники та представники малого і середнього бізнесу, зокрема, туристичної сфери, терплять величезні збитки.
Йотова нагадала, що аналогічної позиції дотримується і президент Болгарії Румен Радев.
Нагадаємо, в січні 2017 очільник Болгарії Росен Плевнелієв нагадав обраному президенту Румену Радеву про те, що анексований Крим залишається частиною України, адже раніше Радев зазначив, що де-факто Крим є російським.
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25 02 2017 23:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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