Віце-президент Болгарії виступає за скасування санкцій проти Росії

Віце-президент Болгарії Іліяна Йотова вважає, що необхідно поступово братися до скасування санкцій проти Росії.

Про це вона заявила в інтерв'ю болгарським ЗМІ, пише Укрінформ.

"Потрібно поступово братися до скасування санкцій проти Росії", – сказала Йотова.

Вона аргументувала свою позицію тим, що болгарські сільськогосподарські виробники та представники малого і середнього бізнесу, зокрема, туристичної сфери, терплять величезні збитки.

Йотова нагадала, що аналогічної позиції дотримується і президент Болгарії Румен Радев.

Нагадаємо, в січні 2017 очільник Болгарії Росен Плевнелієв нагадав обраному президенту Румену Радеву про те, що анексований Крим залишається частиною України, адже раніше Радев зазначив, що де-факто Крим є російським.