Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Віце-президент Болгарії виступає за скасування санкцій проти Росії

Болгарські сільськогосподарські виробники та представники бізнесу терплять величезні збитки
Віце-президент Болгарії Іліяна Йотова вважає, що необхідно поступово братися до скасування санкцій проти Росії.
Віце-президент Болгарії виступає за скасування санкцій проти Росії Фото: bgnes.com

Про це вона заявила в інтерв'ю болгарським ЗМІ, пише Укрінформ.

"Потрібно поступово братися до скасування санкцій проти Росії", – сказала Йотова.

Вона аргументувала свою позицію тим, що болгарські сільськогосподарські виробники та представники малого і середнього бізнесу, зокрема, туристичної сфери, терплять величезні збитки.

Йотова нагадала, що аналогічної позиції дотримується і президент Болгарії Румен Радев.

Нагадаємо, в січні 2017 очільник Болгарії Росен Плевнелієв нагадав обраному президенту Румену Радеву про те, що анексований Крим залишається частиною України, адже раніше Радев зазначив, що де-факто Крим є російським.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 02 2017 23:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.