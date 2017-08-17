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Віце-президент ФФУ розповів, що чекає Динамо в разі відмови грати в Маріуполі

Собуцький вважає, що Динамо має зіграти в Маріуполі
Віце-президент Федерації футболу України Олег Собуцький заявив, що київський клуб отримає технічну поразку в разі відмови їхати на гру в Маріуполь проти однойменного клубу.
Віце-президент ФФУ розповів, що чекає Динамо в разі відмови грати в Маріуполі Фото:finclub.net

"Маріуполь - це Україна. І ми повинні Україну не роз'єднувати, а тільки об'єднувати. На мою думку, обов'язково потрібно проводити такі матчі", - наводить слова Собуцького телеканал Футбол 1.

Також віце-президент додав, що київське Динамо зобов'язане їхати на гру в Маріуполь, в іншому випадку клуб чекає технічна поразка, а господарям зарахують три очки за перемогу.

Раніше ЗМІ повідомили, що комітет ФФУ з питань стадіонів прийняв рішення, що матч Маріуполь - Динамо відбудеться в Маріуполі. Гра відбудеться 27 серпня.

Повідомлялося, що Федерація футболу України вивчає питання переносу гостьового поєдинку Динамо в Прем'єр-лізі проти Маріуполя до Києва.

Раніше стало відомо, що Динамо звернулося до ФФУ і Прем'єр-ліги з проханням перенести матч сьомого туру чемпіонату України проти Маріуполя в інше місто.

Перед цим офіційний сайт Динамо повідомив про те, що МВС, СБУ і Служба держохорони порадили перенести матч столичної команди в Маріуполі в інше місто через неможливість забезпечити гарантії безпеки під час поєдинку.

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17 08 2017 20:54
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