Віце-президент ФФУ розповів, що чекає Динамо в разі відмови грати в Маріуполі
"Маріуполь - це Україна. І ми повинні Україну не роз'єднувати, а тільки об'єднувати. На мою думку, обов'язково потрібно проводити такі матчі", - наводить слова Собуцького телеканал Футбол 1.
Також віце-президент додав, що київське Динамо зобов'язане їхати на гру в Маріуполь, в іншому випадку клуб чекає технічна поразка, а господарям зарахують три очки за перемогу.
Раніше ЗМІ повідомили, що комітет ФФУ з питань стадіонів прийняв рішення, що матч Маріуполь - Динамо відбудеться в Маріуполі. Гра відбудеться 27 серпня.
Повідомлялося, що Федерація футболу України вивчає питання переносу гостьового поєдинку Динамо в Прем'єр-лізі проти Маріуполя до Києва.
Раніше стало відомо, що Динамо звернулося до ФФУ і Прем'єр-ліги з проханням перенести матч сьомого туру чемпіонату України проти Маріуполя в інше місто.
Перед цим офіційний сайт Динамо повідомив про те, що МВС, СБУ і Служба держохорони порадили перенести матч столичної команди в Маріуполі в інше місто через неможливість забезпечити гарантії безпеки під час поєдинку.
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