НОВИНИВіце-президент Карпат Олег Смалійчук прокоментував розрив контракту з голкіпером Михайлом Готрою, який відкрито підтримував збірну Росії на ЧС-2018.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Віце-президент Карпат про голкіпера, який підтримав Росію: Нас**ти мені на думку проросійських волоцюг
За словами Смалійчука, рішення про припинення співпраці з Готрою приймав він особисто
Олег Смалійчук. Фото: ФК Карпати
"Рішення по Готрі приймав особисто і вся відповідальність за розрив контракту з гравцем лежить на мені, як на керівнику клубу. Може занадто кардинально і емоційно, але у футболі неможливо без емоцій. Як і на війні. Майже щоденно вбивають моїх братів. Тому наср*ти мені на думку проросійських волоцюг, Бог їм суддя. А вболівальників прошу пробачити пацана, впевнений, що він вже шкодує про свій вчинок", – написав Смалійчук на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що вчора львівські Карпати розірвали контракт з голкіпером юнацької команди Михайлом Готрою після того, як голкіпер виклав світлини, на яких відкрито підтримує збірну Росії на ЧС-2018.
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06 07 2018 15:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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