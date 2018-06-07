Віце-президент Карпат про голкіпера, який підтримав Росію: Нас**ти мені на думку проросійських волоцюг

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук прокоментував розрив контракту з голкіпером Михайлом Готрою, який відкрито підтримував збірну Росії на ЧС-2018.

"Рішення по Готрі приймав особисто і вся відповідальність за розрив контракту з гравцем лежить на мені, як на керівнику клубу. Може занадто кардинально і емоційно, але у футболі неможливо без емоцій. Як і на війні. Майже щоденно вбивають моїх братів. Тому наср*ти мені на думку проросійських волоцюг, Бог їм суддя. А вболівальників прошу пробачити пацана, впевнений, що він вже шкодує про свій вчинок", – написав Смалійчук на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що вчора львівські Карпати розірвали контракт з голкіпером юнацької команди Михайлом Готрою після того, як голкіпер виклав світлини, на яких відкрито підтримує збірну Росії на ЧС-2018.