Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Віце-президент Карпат про голкіпера, який підтримав Росію: Нас**ти мені на думку проросійських волоцюг

За словами Смалійчука, рішення про припинення співпраці з Готрою приймав він особисто
Віце-президент Карпат Олег Смалійчук прокоментував розрив контракту з голкіпером Михайлом Готрою, який відкрито підтримував збірну Росії на ЧС-2018.
Віце-президент Карпат про голкіпера, який підтримав Росію: Нас**ти мені на думку проросійських волоцюг Олег Смалійчук. Фото: ФК Карпати

"Рішення по Готрі приймав особисто і вся відповідальність за розрив контракту з гравцем лежить на мені, як на керівнику клубу. Може занадто кардинально і емоційно, але у футболі неможливо без емоцій. Як і на війні. Майже щоденно вбивають моїх братів. Тому наср*ти мені на думку проросійських волоцюг, Бог їм суддя. А вболівальників прошу пробачити пацана, впевнений, що він вже шкодує про свій вчинок", – написав Смалійчук на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що вчора львівські Карпати розірвали контракт з голкіпером юнацької команди Михайлом Готрою після того, як голкіпер виклав світлини, на яких відкрито підтримує збірну Росії на ЧС-2018.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 07 2018 15:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.