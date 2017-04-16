Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Віце-президент США прибув до Південної Кореї

Візит до Південної Кореї розпочинає десятиденну поїздку Пенса в Азію
Віце-президент США Майк Пенс у неділю, 16 квітня, разом із дружиною та двома дорослими доньками прибув із візитом до Південної Кореї.
Віце-президент США прибув до Південної Кореї Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє NBC News. 

“Віце-президент США Майк Пенс прибув у Південну Корею в неділю, починаючи 10-денну поїздку в Азію, яка проходить на тлі погроз Північної Кореї включно з невдалим запуском ракет”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, перший візит Пенса до Південної Кореї має й особистий характер, адже його покійний батько, Едвард, служив у армії США під час корейської війни та був нагороджений Бронзовою Зіркою 15 квітня 1953 року.

Нагадаємо, в березні стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість введення радикальних санкцій, спрямованих на те, щоб відрізати КНДР від глобальної фінансової системи.

Північна Корея в неділю, 16 квітня, спробувала запустити ракету, однак пуск виявився невдалим.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 04 2017 18:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Рік конфліктів від прем

Рік конфліктів від прем'єра "всіх позвільняю" Гройсмана

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.