Віце-президент США прибув до Південної Кореї
Про це повідомляє NBC News.
“Віце-президент США Майк Пенс прибув у Південну Корею в неділю, починаючи 10-денну поїздку в Азію, яка проходить на тлі погроз Північної Кореї включно з невдалим запуском ракет”, – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, перший візит Пенса до Південної Кореї має й особистий характер, адже його покійний батько, Едвард, служив у армії США під час корейської війни та був нагороджений Бронзовою Зіркою 15 квітня 1953 року.
Нагадаємо, в березні стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість введення радикальних санкцій, спрямованих на те, щоб відрізати КНДР від глобальної фінансової системи.
Північна Корея в неділю, 16 квітня, спробувала запустити ракету, однак пуск виявився невдалим.
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