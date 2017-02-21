Віце-президентом Азербайджану стала дружина президента країни

До свого призначення віце-президентом дружина Алієва очолювала Фонд Гейдара Алієва і Фонд культури Азербайджану

Президент Азербайджану Ільхам Алієв призначив свою дружину Мехрібан Алієву першим віце-президентом країни.

До цього посада віце-президента країни залишалася вакантною.

У вересні 2016 року в Азербайджані пройшов референдум, за підсумками якого до конституції республіки було внесено 29 поправок. Зокрема, більше 90% громадян країни проголосували за збільшення терміну президентства з п'яти до семи років. Про це йдеться повідомленні прес-служби голови держави у вівторок, 21 лютого.

Також після референдуму були скасовані вікові обмеження для кандидатів у президенти, а також введені посади першого віце-президента і віце-президента.

Громадяни Азербайджану також схвалили поправки в конституцію, згідно з якими президент країни може оголосити про проведення позачергових президентських виборів, терміни проведення яких, у випадку відходу президента у відставку, скорочуються з трьох місяців до 60 днів.

Першій леді Азербайджану Мехрібан Алієвій 52 роки, за Ільхама Алієва вона вийшла заміж в 1983 році.

До свого призначення віце-президентом дружина Алієва очолювала Фонд Гейдара Алієва і Фонд культури Азербайджану.

Крім того, в 2005, 2010 та 2015 роках дружина Алієва перемагала на виборах до парламенту країни від правлячої партії "Ені Азербайджан" ("Новий Азербайджан"). З 2004 року вона є членом Політичної ради партії, а з 2013-го – заступником голови, пост якого займає сам Ільхам Алієв.

Нагадаємо, в Азербайджані мають намір суворо карати за образу президента в інтернеті.