Віце-президентом Азербайджану стала дружина президента країни
До цього посада віце-президента країни залишалася вакантною.
У вересні 2016 року в Азербайджані пройшов референдум, за підсумками якого до конституції республіки було внесено 29 поправок. Зокрема, більше 90% громадян країни проголосували за збільшення терміну президентства з п'яти до семи років. Про це йдеться повідомленні прес-служби голови держави у вівторок, 21 лютого.
Також після референдуму були скасовані вікові обмеження для кандидатів у президенти, а також введені посади першого віце-президента і віце-президента.
Громадяни Азербайджану також схвалили поправки в конституцію, згідно з якими президент країни може оголосити про проведення позачергових президентських виборів, терміни проведення яких, у випадку відходу президента у відставку, скорочуються з трьох місяців до 60 днів.
Першій леді Азербайджану Мехрібан Алієвій 52 роки, за Ільхама Алієва вона вийшла заміж в 1983 році.
До свого призначення віце-президентом дружина Алієва очолювала Фонд Гейдара Алієва і Фонд культури Азербайджану.
Крім того, в 2005, 2010 та 2015 роках дружина Алієва перемагала на виборах до парламенту країни від правлячої партії "Ені Азербайджан" ("Новий Азербайджан"). З 2004 року вона є членом Політичної ради партії, а з 2013-го – заступником голови, пост якого займає сам Ільхам Алієв.
Нагадаємо, в Азербайджані мають намір суворо карати за образу президента в інтернеті.
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