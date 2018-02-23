Віце-спікер сейму Польщі допускає внесення змін до закону про ІНП
"Схоже, що зміни до закону про ІНП були правильними, оскільки досі в польської держави не було інструментів для переслідування таких злочинів, і тепер вона отримує певний інструмент, теоретичну можливість переслідування осіб, які брешуть про польську історію", - заявив Терлецький в ефірі телеканалу TVP Info, пише "Польське радіо".
При цьому, за його словами, у справі "української частини закону можливе певне уточнення".
"Цій українській частині, правду кажучи, найбільше потрібна певна стриманість. Закон пролежав рік у ящиках саме у зв'язку з розширенням категорій, додаванням слів, збільшенням юридичної плутанини. Здавалося, що в кінці цього лежання документ не буде дуже чутливим, хоча ця українська частина для українців є складною. Але Україна також ухвалила подібний закон, хоча там не йдеться про міру покарання, проте йдеться про злочин за те, що хтось ставить під сумнів заслуги тих, хто боровся з комуністами, але також чинив злочини проти поляків", - сказав Терлецький.
Як відомо, відносини України й Польщі погіршилися після того, як вночі 1-го лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті.
Нові норми передбачають штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті".
Закон також вводить штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської трагедії, яку Варшава раніше визнала геноцидом.
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