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Віялові відключення світла: де подивитись графік

Українська енергосистема все ще не оговталася від наслідків російських ударів, тому в низці регіонів застосовуються графіки відключення світла. Дізнатись конкретний графік можна на сайті відповідного обленерго.
Віялові відключення світла: де подивитись графік Джерело: 24tv.ua

Про це повідомляє Facebook НЕК "Укренерго".

Як заявляють у компанії, енергетичні мережі досі не можуть поновити повноцінну роботу після російських атак, які тривають із жовтня. У зв'язку з цим у деяких регіонах доводиться примусово відключати електропостачання, аби не перевантажити високовольтну інфраструктуру.

Наприклад, учора з 06:00 залишалися активними графіки відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Крім того, в окремих ситуаціях задіяно екстрені аварійні відключення, якщо дефіцит у мережах більше, ніж було закладено у графіку. В таких випадках світло можуть відключати раніше, ніж за графіком, а обмеження тривають довше.

Зазначимо, Укренерго не складає графіки, а лише доводить до обленерго необхідний обсяг та тривалість відключень. Відповідно дізнатися, який саме графік застосовується у конкретному регіоні, можна за наступними посиланнями:

Зважаючи на все, рано говорити про якісь терміни, поки енергосистема України намагається оговтатися від наслідків російських ударів. Проте, як прогнозують у ДТЕК, наприклад, у Києві відключення продовжаться як мінімум протягом найближчих двох тижнів.

"Якщо не буде нових обстрілів та руйнувань, то відремонтувати все можна найближчим часом... Давайте скажімо, упродовж двох тижнів", – заявив виконавчий директор компанії Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

За його словами, періодичні відключення продовжаться, доки не будуть відремонтовані лінії та енергетична інфраструктура.

Раніше повідомлялось, що країни G7 допоможуть Україні у відновленні енергетичної інфраструктури.

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08 11 2022 12:30
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