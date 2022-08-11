Віялові відключення світла: де подивитись графік
Про це повідомляє Facebook НЕК "Укренерго".
Як заявляють у компанії, енергетичні мережі досі не можуть поновити повноцінну роботу після російських атак, які тривають із жовтня. У зв'язку з цим у деяких регіонах доводиться примусово відключати електропостачання, аби не перевантажити високовольтну інфраструктуру.
Наприклад, учора з 06:00 залишалися активними графіки відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.
Крім того, в окремих ситуаціях задіяно екстрені аварійні відключення, якщо дефіцит у мережах більше, ніж було закладено у графіку. В таких випадках світло можуть відключати раніше, ніж за графіком, а обмеження тривають довше.
Зазначимо, Укренерго не складає графіки, а лише доводить до обленерго необхідний обсяг та тривалість відключень. Відповідно дізнатися, який саме графік застосовується у конкретному регіоні, можна за наступними посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Харків
- Одеса
- Львів
- Херсон
- Вінниця
- Дніпро
- Запоріжжя
- Чернігів
- Ужгород
- Полтава
- Хмельницький
- Луцьк
- Тернопіль
- Кропивницький
- Житомир
- Суми
- Черкаси
- Миколаїв
- Чернівці
- Рівне
- Івано-Франківськ
Зважаючи на все, рано говорити про якісь терміни, поки енергосистема України намагається оговтатися від наслідків російських ударів. Проте, як прогнозують у ДТЕК, наприклад, у Києві відключення продовжаться як мінімум протягом найближчих двох тижнів.
"Якщо не буде нових обстрілів та руйнувань, то відремонтувати все можна найближчим часом... Давайте скажімо, упродовж двох тижнів", – заявив виконавчий директор компанії Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.
За його словами, періодичні відключення продовжаться, доки не будуть відремонтовані лінії та енергетична інфраструктура.
Раніше повідомлялось, що країни G7 допоможуть Україні у відновленні енергетичної інфраструктури.
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