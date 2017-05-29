Війна на Донбасі - це знак від Бога, що на українцях лежить гріх Волинської трагедії, - митрополит РКЦ

Митрополит впевнений, що поки цей народ не визнає своєї провини, то в нього не буде благословення

Львівський митрополит Римо-католицької церкви Мечислав Мокшицький вважає, що війна на Донбасі - це божий знак про те, що українцям потрібно покаятися за Волинську трагедію.

Таку заяву митрополит зробив в інтерв'ю польському тижневику Niedziela. Витяги з цієї публікації наводить історик Андрій Павлишин.

Львівський митрополит РКЦ, який є громадянином Польщі, вважає, що війна на Донбасі - це знак від Бога, що "на українському народові все ще лежить гріх геноциду".

"Я впевнений, що поки цей народ не визнає своєї провини, не визнає правду і не очиститься від цього гріха, у нього не буде благословення. Проте я сподіваюся, що річниця Фатімських явищ сприятиме розумінню, що відсутність миру в Україні вимагає жесту, якого ми чекаємо в любові і з любов'ю", - заявив священик.

Нагадаємо, польський Сейм (нижня палата парламенту) в 2016 році прийняв резолюцію, в якій Волинську трагедію визнано геноцидом. Відповідно до рішення, 11 липня відзначатимуть у Польщі як День пам'яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами щодо громадян Другої Речі Посполитої.

Цьогоріч виповнюється 74-та річниця Волинської трагедії, що забрала життя десятків тисяч поляків і українців під час взаємних конфліктів на території нинішньої Західної України.

Збройні конфлікти між поляками й українцями почалися під час Другої світової війни і тривали до 1947 року. Однак історики, особливо польські, окремо виділяють 1943 рік і події на Волині, відомі як Волинська різанина (в Польщі) або Волинська трагедія (в Україні). В інші роки вони відбувалися в інших регіонах. Точної кількості загиблих у цих конфліктах невідомо досі, але жертви обчислюються десятками тисяч. Більшість загиблих були поляками.