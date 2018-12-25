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ООС: троє українських військових поранені через обстріли бойовиків

У зоні бойових дій на Донбасі за добу 24 грудня бойовики 20 разів обстріляли позиції українських військових
Троє бійців Збройних сил дістали поранення.
ООС: троє українських військових поранені через обстріли бойовиків Фото: ukrinform.ua

Бойовики 7 разів відкривали вогонь із забороненого мінськими угодами озброєння, йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил.

Бойовики з мінометів калібру 120 та 82 мм обстріляли позиції ОС в районі Кримського та селища Піски, а із мінометів калібру 82 мм - населений пункт Кряківка на Луганському напрямку, селище Луганське та селище Гнутове.

Опорні пункти українських військ обстрілювались із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі в районі селища Кримського, Новоолександрівки, селищ Кам'янка, Піски, Тарамчук, Луганське, Південного, а також поблизу Чермалика, Гнутового та Водяного.

"Для придушення вогневих провокацій противника підрозділи, що обороняються, застосовували чергові вогневі засоби", - підкреслили у штабі.

За даними розвідки, 24 грудня одного окупанта було вбито та 6 поранено.

"Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав", - йдеться у звіті.

Також, 23 грудня російські окупаційні війська не порушували режим припинення вогню. Жоден український військовий не постраждав.

Додамо, протягом доби 24 грудня станом на 18-ту годину бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, Під час бойових дій один український військовослужбовець дістав поранення, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

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25 12 2018 10:11
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