Війна на Донбасі забрала життя 212 бійців Нацгвардії, - Порошенко
Ще 794 дістали поранення.
Про це повідомив Президент Петро Порошеннко під час виступу, приурочпеного до Дня Нацгвардії, пише "Громадське".
"За час проведення антитерористичної операції 794 бійці Нацгвардії отримали поранення. Четверо з тих хлопців - 212 героїв, що загинули, отримали високе звання", - сказав Президент.
Порошенко також згадав чотирьох військовослужбовців Нацгвардії, які загинули під час теракту біля Верховної Ради у вересні 2015 року.
"182 військовослужбовця посмертно нагороджені державними нагородами. Троє з них... удостоєні вищої держнагороди - Героя України", - наголосив він.
Нагадаємо, загалом, за даними Ірини Геращенко, за час збройного конфлікту на Донбасі загинули 2 383 українських військових.
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