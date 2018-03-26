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Війна на Донбасі забрала життя 212 бійців Нацгвардії, - Порошенко

794 дістали поранення
З початку бойових дій на Донбасі загинули 212 бійців Національної гвардії України.
Війна на Донбасі забрала життя 212 бійців Нацгвардії, - Порошенко Фото: 112.ua

Ще 794 дістали поранення.

Про це повідомив Президент Петро Порошеннко під час виступу, приурочпеного до Дня Нацгвардії, пише "Громадське".

"За час проведення антитерористичної операції 794 бійці Нацгвардії отримали поранення. Четверо з тих хлопців - 212 героїв, що загинули, отримали високе звання", - сказав Президент.

Порошенко також згадав чотирьох військовослужбовців Нацгвардії, які загинули під час теракту біля Верховної Ради у вересні 2015 року.

"182 військовослужбовця посмертно нагороджені державними нагородами. Троє з них... удостоєні вищої держнагороди - Героя України", - наголосив він.

Нагадаємо, загалом, за даними Ірини Геращенко, за час збройного конфлікту на Донбасі загинули 2 383 українських військових.

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26 03 2018 13:19
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