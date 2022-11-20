Війна навряд чи закінчиться навесні 2023 року – Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що завершити розв'язану росією війну до кінця весни наступного року Україні навряд чи вдасться.

Про це повідомляє Укрінформ.

Єрмак прокоментував висловлювання заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова про те, що українські сили можуть повернутися в Крим до кінця грудня, а вся війна з росією завершиться навесні.

"Звучить, ніби ця фраза заступника міністра оборони України, - це мрія. Звісно, мільйони українців мріють, аби ця війна завершилася якомога швидше. Утім, я буду більш реалістичним", - заявив Андрій Єрмак.

Він нагадав, що цього року Україна досягла успіхів на полі бою, визволивши Херсон та просунувшись на Харківському напрямі.

"Утім, ця війна триває, і я не готовий назвати точний день і час, коли ми переможемо. Але це точно станеться", - наголосив керівник ОП.

Нагадаємо, що в інтерв’ю телеканалу Sky News Гаврилов висловив думку, українські збройні сили можуть повернутися в Крим до кінця грудня, а вся війна з росією закінчиться до весни.