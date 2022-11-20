Війна навряд чи закінчиться навесні 2023 року – Єрмак
Про це повідомляє Укрінформ.
Єрмак прокоментував висловлювання заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова про те, що українські сили можуть повернутися в Крим до кінця грудня, а вся війна з росією завершиться навесні.
"Звучить, ніби ця фраза заступника міністра оборони України, - це мрія. Звісно, мільйони українців мріють, аби ця війна завершилася якомога швидше. Утім, я буду більш реалістичним", - заявив Андрій Єрмак.
Він нагадав, що цього року Україна досягла успіхів на полі бою, визволивши Херсон та просунувшись на Харківському напрямі.
"Утім, ця війна триває, і я не готовий назвати точний день і час, коли ми переможемо. Але це точно станеться", - наголосив керівник ОП.
Нагадаємо, що в інтерв’ю телеканалу Sky News Гаврилов висловив думку, українські збройні сили можуть повернутися в Крим до кінця грудня, а вся війна з росією закінчиться до весни.
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