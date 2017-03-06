Війна у Карабаху тепер імовірніша, ніж раніше, – Міжнародна кризова група

Напруженість може перерости в масштабніший конфлікт

Війна у Нагірному Карабаху наразі є імовірнішою, ніж у попередні десятиріччя.

Про це йдеться у звіті Міжнародної крзової групи, оприлюдненому 1 червня, пише "Громадське".

У документі йдеться про те, що зіткнення в Нагірному Карабаху посилилися у квітні 2016 року, коли було вбито щонайменше 200 людей.

Зазначається, що взяти участь у війні в Нагірному Карабаху можуть, зокрема, Росія та Туреччина, які тісно пов'язані з Вірменією й Азербайджаном відповідно.

Починаючи із січня 2017 року відбулися смертельні інциденти, пов'язані з використанням важкої артилерійської та протитанкової зброї, а також ескалація ситуації в травні.

"Викликають стурбованість повідомлення про самонавідні ракети та використання ракет поблизу густонаселених районів уздовж лінії зіткнення військ", – йдеться в доповіді.

МКГ заявляє, що процес врегулювання конфлікту застопорився і обидві сторони виявили готовність до конфронтації.

У доповіді наголошують, що напруженість може перерости в більш масштабний конфлікт, який призведе до значних жертв серед цивільного населення.

Нагадаємо, наприкінці 2016 року на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бої.

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна категорично не приймає збереження статусу-кво Нагірного Карабаху.

Раніше в травні 2016 року на першій після загострення ситуації в Нагірному Карабасі зустрічі президентів Вірменії і Азербаджана була досягнута домовленість про необхідність дотримання перемир'я в регіоні.