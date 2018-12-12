Війна у Ємені: сторони домовились розблокувати роботу аеропорту Сани
"Воюючі сторони конфлікту в Ємені у середу домовилися про відкриття летовища "Сана" у столиці країни, на тлі закликів західних держав до запровадження заходів з побудови довіри до завершення першого раунду мирних переговорів під патронатом ООН за два роки", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Reuters.
За даними джерел Reuters обидві сторони погодились, що міжнародні авіарейси приземлятимуться на контрольованому урядовими військами летовищі для перевірок, перш ніж отримати доступ у Сану. Сторони ще мають узгодити, чи будуть ці перевірки здійснюватись в аеропорту Аден або після приземлення в Сані.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш має бути присутнім на завершальному етапі перемовин у Швеції в четвер, щоб підтримати зусилля свого посланника щодо започаткування політичного діалогу з метою припинення війни, що триває майже чотири роки. Наступний раунд переговорів може відбутися на початку 2019 року.
Нагадаємо, єменські хусити та уряд у вівторок під час мирних переговорів у Швеції домовилися про обмін полоненими. Списки включають близько 15 тисяч осіб.
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