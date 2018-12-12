Війна у Ємені: сторони домовились розблокувати роботу аеропорту Сани

На переговорах, що тривають у Швеції, сторони конфлікту в Ємені зробили ще один крок до зміцнення довіри - домовились відновити роботу столичного летовища.

"Воюючі сторони конфлікту в Ємені у середу домовилися про відкриття летовища "Сана" у столиці країни, на тлі закликів західних держав до запровадження заходів з побудови довіри до завершення першого раунду мирних переговорів під патронатом ООН за два роки", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Reuters.

За даними джерел Reuters обидві сторони погодились, що міжнародні авіарейси приземлятимуться на контрольованому урядовими військами летовищі для перевірок, перш ніж отримати доступ у Сану. Сторони ще мають узгодити, чи будуть ці перевірки здійснюватись в аеропорту Аден або після приземлення в Сані.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш має бути присутнім на завершальному етапі перемовин у Швеції в четвер, щоб підтримати зусилля свого посланника щодо започаткування політичного діалогу з метою припинення війни, що триває майже чотири роки. Наступний раунд переговорів може відбутися на початку 2019 року.

Нагадаємо, єменські хусити та уряд у вівторок під час мирних переговорів у Швеції домовилися про обмін полоненими. Списки включають близько 15 тисяч осіб.

Відзначимо, аравійська коаліція на чолі з Саудівською Аравією у 2015 році прийняла рішення втрутитися у внутрішній єменський конфлікт і вторглася у країну, щоб допомогти єменській владі в боротьбі проти повстанців-хуситів.