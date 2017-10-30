Війна з КНДР може знищити 300 тисяч людей, - дослідження
Про це йдеться у 62-сторінковій доповіді, яку було підготовлено для членів Конгресу США, повідомляє Bloomberg.
Навіть якщо Пхеньян не вдасться до застосування зброї масового ураження, то в перший же день гіпотетичного конфлікту може загинути від 30 тис. до 300 тисяч осіб. Це не в останню чергу спричинено великою кількістю північнокорейської далекобійної великокаліберної артилерії і реактивних систем залпового вогню, які можуть за хвилину здійснювати до 10 тисяч пострілів.
Однак при цьому в доповіді відзначається, що можливість Пхеньяну доставити ядерну боєголовку до США є ще більшою небезпекою, ніж можливість виникнення регіональної війни.
Американські дослідники, які підготували доповідь для Конгресу, не вірять у можливість неспровокованої атаки КНДР на США. Хоча вікно можливостей для превентивного удару по ядерних об’єктах Пхеньяну без можливості нанесення КНДР удару у відповідь стає все меншим. Це в свою чергу робить іще більш нагальним завдання відновлення багатосторонніх переговорів для врегулювання суперечок по ракетно-ядерній програмі КНДР. Також американські вчені нагадують про ризики воєнного втручання КНР у американо-північнокорейський конфлікт і про потенційні наслідки (в тому числі і економічні, коли КНР має до 1,5 трлн доларів боргових зобов’язань США) переростання конфлікту на Корейському півострові в конфлікт між Вашингтоном і Пекіном.
Нагадаємо, Рада Європейського Союзу посилила санкції проти КНДР в рамках виконання останньої резолюції Ради Безпеки ООН, яка, зокрема, запроваджує обмеження на експорт нафти до Північної Кореї.
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