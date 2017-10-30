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Війна з КНДР може знищити 300 тисяч людей, - дослідження

Можливість Пхеньяну доставити ядерну боєголовку до США є ще більшою небезпекою, ніж можливість виникнення регіональної війни
Конфлікт на Корейському півострові може зачепити до 25 млн осіб по обидва боки кордону між КНДР і Республікою Корея, зважаючи на щільність населення і географію
Війна з КНДР може знищити 300 тисяч людей, - дослідження Фото:ukrinform.ua

Про це йдеться у 62-сторінковій доповіді, яку було підготовлено для членів Конгресу США, повідомляє Bloomberg.

Навіть якщо Пхеньян не вдасться до застосування зброї масового ураження, то в перший же день гіпотетичного конфлікту може загинути від 30 тис. до 300 тисяч осіб. Це не в останню чергу спричинено великою кількістю північнокорейської далекобійної великокаліберної артилерії і реактивних систем залпового вогню, які можуть за хвилину здійснювати до 10 тисяч пострілів.

Однак при цьому в доповіді відзначається, що можливість Пхеньяну доставити ядерну боєголовку до США є ще більшою небезпекою, ніж можливість виникнення регіональної війни.

Американські дослідники, які підготували доповідь для Конгресу, не вірять у можливість неспровокованої атаки КНДР на США.  Хоча вікно можливостей для превентивного удару по ядерних об’єктах Пхеньяну без можливості нанесення КНДР удару у відповідь стає все меншим. Це в свою чергу робить іще більш нагальним завдання відновлення багатосторонніх переговорів для врегулювання суперечок по ракетно-ядерній програмі КНДР. Також американські вчені нагадують про ризики воєнного втручання КНР у американо-північнокорейський конфлікт і про потенційні наслідки (в тому числі і економічні, коли КНР має до 1,5 трлн доларів боргових зобов’язань США) переростання конфлікту на Корейському півострові в конфлікт між Вашингтоном і Пекіном.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу посилила санкції проти КНДР в рамках виконання останньої резолюції Ради Безпеки ООН, яка, зокрема, запроваджує обмеження на експорт нафти до Північної Кореї.

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30 10 2017 20:38
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