Війни є очевидним знаком абсурдної гордості, - Папа Римський
Про це він сказав у проповіді 31 грудня 2017 року в базиліці Святого Петра у Ватикані, пише "Радіо Свобода".
"Час 2017 року, даний нам Богом цілим і здоровим, ми, люди, різними способами зіпсували ділами смерті, брехнею та несправедливістю. Війни є очевидним знаком цієї абсурдної та рецидивної гордості. Але цим є також всі малі та великі напади на життя, на істину, на братерство, що спричиняють різноманітні форми загальнолюдської, суспільної та екологічної деградації. І за все це ми хочемо й повинні перед Богом, ближніми та створінням, взяти на себе відповідальність", - сказав понтифік.
Під час проповіді Папа подякував батькам та педагогам, які "формують дітей та підлітків з почуттям громадянської відповідальності та етики".
Нагадаємо, 25 грудня під час різдвяної проповіді Папа Римський Франциск закликав міжнародну спільноту до братерства і солідарності на тлі численних конфліктів на планеті, аби світ був більш людяним та сприятливим для дітей цього та майбутніх поколінь.
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