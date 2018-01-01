Війни є очевидним знаком абсурдної гордості, - Папа Римський

Під час проповіді Папа подякував батькам та педагогам, які "формують дітей та підлітків з почуттям громадянської відповідальності та етики"

Папа Римський Франциск вважає, що 2017 рік у світі у різний спосіб зіпсували війни, брехня та несправедливість.

Про це він сказав у проповіді 31 грудня 2017 року в базиліці Святого Петра у Ватикані, пише "Радіо Свобода".

"Час 2017 року, даний нам Богом цілим і здоровим, ми, люди, різними способами зіпсували ділами смерті, брехнею та несправедливістю. Війни є очевидним знаком цієї абсурдної та рецидивної гордості. Але цим є також всі малі та великі напади на життя, на істину, на братерство, що спричиняють різноманітні форми загальнолюдської, суспільної та екологічної деградації. І за все це ми хочемо й повинні перед Богом, ближніми та створінням, взяти на себе відповідальність", - сказав понтифік.

Під час проповіді Папа подякував батькам та педагогам, які "формують дітей та підлітків з почуттям громадянської відповідальності та етики".

Нагадаємо, 25 грудня під час різдвяної проповіді Папа Римський Франциск закликав міжнародну спільноту до братерства і солідарності на тлі численних конфліктів на планеті, аби світ був більш людяним та сприятливим для дітей цього та майбутніх поколінь.