Війська Асада завдали авіаударів на півдні Сирії, 46 загиблих
Проурядова авіація здійснила 55 рейдів, атакуючи 4 міста, заявила Сирійська обсерваторія з прав людини, повідомляє Reuters.
Сирійська армія захопила контроль над районом Лаха в північно-західній провінції Дераа.
Захоплена зона охоплює Бусра Аль-Харір, який став мішенню масованих бомбардувань авіації Росії та режиму протягом декількох днів.
Регіон є політично чутливим через його розташування поблизу Ізраїлю і Йорданії і існування там угоди про "деескалацію", узгодженої між США, Йорданією і союзником сирійського уряду Росією.
Нагадаємо, що у ніч на 8 червня авіація Росії завдала масштабного удару по утримуваній сирійськими повстанцями провінції Ідліб, що призвело до загибелі 44 людей.
Північно-Західний регіон Ідліба залишається найбільшим районом Сирії в руках повстанців, які воюють з урядом Дамаска. В останні роки десятки тисяч бойовиків і мирних жителів втекли туди з районів країни, які армія режиму Башара Асада відбила з допомогою Росії та Ірану.
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