Війська Асада завдали авіаударів на півдні Сирії, 46 загиблих

У Сирії авіаудари проурядових військ, за підтримки РФ, вбили 46 осіб, зокрема дітей, на півдні країни в утримуваних повстанцями частинах провінції Дераа.

Проурядова авіація здійснила 55 рейдів, атакуючи 4 міста, заявила Сирійська обсерваторія з прав людини, повідомляє Reuters.

Сирійська армія захопила контроль над районом Лаха в північно-західній провінції Дераа.

Захоплена зона охоплює Бусра Аль-Харір, який став мішенню масованих бомбардувань авіації Росії та режиму протягом декількох днів.

Регіон є політично чутливим через його розташування поблизу Ізраїлю і Йорданії і існування там угоди про "деескалацію", узгодженої між США, Йорданією і союзником сирійського уряду Росією.

Нагадаємо, що у ніч на 8 червня авіація Росії завдала масштабного удару по утримуваній сирійськими повстанцями провінції Ідліб, що призвело до загибелі 44 людей.

Північно-Західний регіон Ідліба залишається найбільшим районом Сирії в руках повстанців, які воюють з урядом Дамаска. В останні роки десятки тисяч бойовиків і мирних жителів втекли туди з районів країни, які армія режиму Башара Асада відбила з допомогою Росії та Ірану.