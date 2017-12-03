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Війська Іраку звільнили більше третини західного Мосула від бойовиків ІДІЛ

Бойовики іракської армії в неділю вибивали ісламістів із районів Аль-Джадіда та Аль-Агават
Іракські військові звільнили від бойовиків "Ісламської держави" більше третини західного Мосула.
Війська Іраку звільнили більше третини західного Мосула від бойовиків ІДІЛ Фото:www.apnews.com

"Близько більше третини правого берега (західного Мосула) перебуває під контролем наших підрозділів", - заявив генерал-майор елітних антитерористичних підрозділів іракської армії (CTS) Маан аль-Сааді, інформує AFP.

За його словами, бойовики іракської армії в неділю вибивали ісламістів із районів Аль-Джадіда та Аль-Агават на заході Мосула.

Нагадаємо, що зранку 23 лютого підрозділи спецпризначення іракської армії розпочали наступ на велику військову базу Газлані, розташовану поблизу аеропорту в західній частині захопленого терористами "Ісламської держави" міста Мосула.

Відзначимо, що масштабну операцію по визволенню західної частини Мосулу від бойовиків "Ісламського держави" Ірак розпочав 19 лютого. 

Окрім того, в ході наступу на Мосул армія Іраку в результаті запеклих боїв з терористами "Ісламської держави" взяла під контроль місцевий аеропорт і військовий табір Ель-Газлані.

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12 03 2017 14:37
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