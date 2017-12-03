Війська Іраку звільнили більше третини західного Мосула від бойовиків ІДІЛ
"Близько більше третини правого берега (західного Мосула) перебуває під контролем наших підрозділів", - заявив генерал-майор елітних антитерористичних підрозділів іракської армії (CTS) Маан аль-Сааді, інформує AFP.
За його словами, бойовики іракської армії в неділю вибивали ісламістів із районів Аль-Джадіда та Аль-Агават на заході Мосула.
Нагадаємо, що зранку 23 лютого підрозділи спецпризначення іракської армії розпочали наступ на велику військову базу Газлані, розташовану поблизу аеропорту в західній частині захопленого терористами "Ісламської держави" міста Мосула.
Відзначимо, що масштабну операцію по визволенню західної частини Мосулу від бойовиків "Ісламського держави" Ірак розпочав 19 лютого.
Окрім того, в ході наступу на Мосул армія Іраку в результаті запеклих боїв з терористами "Ісламської держави" взяла під контроль місцевий аеропорт і військовий табір Ель-Газлані.
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