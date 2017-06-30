Війська коаліції в Сирії заявили про оточення "столиці ІД"

Командування підтримуваної США коаліції курдських та арабських загонів повідомило, що бойовики терористичного угруповання Ісламська держава повністю оточені в проголошеній ними "столицею халіфату" сирійському місті Ракка.

Про це повідомляє BBC.

У заяві альянсу сирійських демократичних сил йдеться, що можливі шляхи відступу повстанців у південному напрямку перекриті.

Представник американського командування полковник Райан Діллон, відповідальний за операцію зі звільнення Ракки, підтвердив, що Сирійські демократичні сили контролюють всі ключові дороги на південь від міста. За його словами, бойовики ІД, "покинуті своїми командирами, піддаються ударам сил сирійської опозиції, що вклинюються в місто з кількох напрямків".

Він також повідомив, що за тиждень війська коаліції "очистили від ІДІЛ близько 20 квадратних кілометрів в самому місті та його околицях".

Масштабна операція зі звільнення Ракки розпочалася 5 червня.

Нагадаємо, в четвер, 29 червня, в міністерстві оборони Іраку заявили про повне звільнення Мосула від бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава".