Війська рф обстріляли пункт гумдопомоги в Оріхові: є жертви

Одна людина загинула, ще двоє отримали поранення внаслідок обстрілу російськими військами пункту видачі гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області

Одна людина загинула, ще двоє отримали поранення внаслідок обстрілу російськими військами пункту видачі гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Внаслідок прямого влучення в пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення. Жертв могло бути набагато більше, але їм вдалося запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, коли уникає створення черг та скупчень людей, і наявність поряд обладнаних укриттів», – написав Старух у телеграм-каналі.

Російські війська регулярно обстрілюють підконтрольну українській владі частину Запорізької області, Запоріжжя та його околиці.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних осіб в Україні, незважаючи на наявність свідчень і доказів цього.