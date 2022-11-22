ПОЛІТИКА НОВИНИОдна людина загинула, ще двоє отримали поранення внаслідок обстрілу російськими військами пункту видачі гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької областіПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Війська рф обстріляли пункт гумдопомоги в Оріхові: є жертви
оріхове руїни
Одна людина загинула, ще двоє отримали поранення внаслідок обстрілу російськими військами пункту видачі гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
«Внаслідок прямого влучення в пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення. Жертв могло бути набагато більше, але їм вдалося запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, коли уникає створення черг та скупчень людей, і наявність поряд обладнаних укриттів», – написав Старух у телеграм-каналі.
Російські війська регулярно обстрілюють підконтрольну українській владі частину Запорізької області, Запоріжжя та його околиці.
Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних осіб в Україні, незважаючи на наявність свідчень і доказів цього.
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22 11 2022 13:15 МЕДІА
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