Війська рф знову поцілили в лінії електромереж, які живлять Херсон

російські окупанти продовжують нищити енергетичну інфраструктуру Херсона. Щойно рашисти поцілили в лінії електропередач, які живлять місто. Фахівці “Херсонобленерго” вже працюють над їх відновленням

російські окупаційні війська знову поцілили в лінії електромереж, які живлять Херсон, енергетики вже розпочали їх відновлення. Про це у телеграмі повідомив начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"російські окупанти продовжують нищити енергетичну інфраструктуру Херсона. Щойно рашисти поцілили в лінії електропередач, які живлять місто. Фахівці “Херсонобленерго” вже працюють над їх відновленням", - повідомив Янушевич.

За його словами, влада та енергетики продовжують роботу з відновлення електропостачання на Херсонщині. Всього через два тижні після звільнення Херсона у місті почало з’являтися світло.

Це при тому, що росіяни практично знищили енергетичну інфраструктуру міста.

Вчора поетапно почали підключати до електропостачання побутових споживачів. Близько 5% херсонців уже мали світло в своїх оселях.

У неділю вранці служби відновили енергопостачання Херсонської обласної лікарні відновного лікування.