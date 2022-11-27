Війська рф знову поцілили в лінії електромереж, які живлять Херсон
російські окупаційні війська знову поцілили в лінії електромереж, які живлять Херсон, енергетики вже розпочали їх відновлення. Про це у телеграмі повідомив начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"російські окупанти продовжують нищити енергетичну інфраструктуру Херсона. Щойно рашисти поцілили в лінії електропередач, які живлять місто. Фахівці “Херсонобленерго” вже працюють над їх відновленням", - повідомив Янушевич.
За його словами, влада та енергетики продовжують роботу з відновлення електропостачання на Херсонщині. Всього через два тижні після звільнення Херсона у місті почало з’являтися світло.
Це при тому, що росіяни практично знищили енергетичну інфраструктуру міста.
Вчора поетапно почали підключати до електропостачання побутових споживачів. Близько 5% херсонців уже мали світло в своїх оселях.
У неділю вранці служби відновили енергопостачання Херсонської обласної лікарні відновного лікування.
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