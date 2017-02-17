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Війська Росії активізувалися на кордоні з Кримом, - прикордонники

Крім того, поблизу адміністративної межі прикордонники спостерігали переміщення незначної російської військової техніки
Минулої доби українські прикордонники зафіксували підвищення активності ЗС РФ поблизу адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим.
Війська Росії активізувалися на кордоні з Кримом, - прикордонники Фото: ZN.ua

Зокрема, прикордонники Херсонського та Бердянського загонів спостерігали 3 російські вертольоти, які здійснювали польоти вздовж адмінмежі, без її перетину. Також зафіксували на тимчасово окупованій території аеростат типу "Рись", що був піднятий з метою відеоспостереження. Про дані зміни в обстановці поінформовано взаємодіючі підрозділи Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.

Крім того, поблизу адміністративної межі прикордонники спостерігали переміщення незначної російської військової техніки та особового складу на позиціях ЗС РФ.

Нагадаємо, у січні Генштаб ЗСУ зафіксував порушення з боку Росії положення Віденського документу 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки.

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17 02 2017 10:18
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