Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Війська США залишаться на півночі Сирії, - Болтон

За його словами, президент Дональд Трамп має намір захищати опозиційних союзників у Сирії
Сили США залишаться в північно-східній Сирії, поки Туреччина не відмовиться від наступу на курдів.
Війська США залишаться на півночі Сирії, - Болтон Фото: reuters.com

"Ми не думаємо, що турки повинні починати військові дії, які не є повністю узгодженими зі Сполученими Штатами, як мінімум, щоб вони не загрожували нашим військам, а також щоб вони відповідали вимогам президента, що сирійські опозиційні сили, які воювали разом з нами, не перебувають під загрозою", - повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон, інформує Bloomberg.

"Терміни виведення визначаться в результаті виконання умов і встановлення обставин, які ми хочемо побачити. І як тільки це буде зроблено, ми поговоримо про графік", - додав Болтон.

Вашингтон період до виведення американських військ "не є необмеженим, оскільки, як я вже сказав, основним моментом є вихід з північно-східної Сирії", уточнив він.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли "Ісламську державу" в Сирії.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 01 2019 15:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.