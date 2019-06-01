Війська США залишаться на півночі Сирії, - Болтон

Сили США залишаться в північно-східній Сирії, поки Туреччина не відмовиться від наступу на курдів.

"Ми не думаємо, що турки повинні починати військові дії, які не є повністю узгодженими зі Сполученими Штатами, як мінімум, щоб вони не загрожували нашим військам, а також щоб вони відповідали вимогам президента, що сирійські опозиційні сили, які воювали разом з нами, не перебувають під загрозою", - повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон, інформує Bloomberg.

"Терміни виведення визначаться в результаті виконання умов і встановлення обставин, які ми хочемо побачити. І як тільки це буде зроблено, ми поговоримо про графік", - додав Болтон.

Вашингтон період до виведення американських військ "не є необмеженим, оскільки, як я вже сказав, основним моментом є вихід з північно-східної Сирії", уточнив він.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли "Ісламську державу" в Сирії.