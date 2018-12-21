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Військкомати за рік направили до армії 27 тисяч контрактників

Вони були направлені для укладення контрактів безпосередньо до військових частин
У 2018 році військовими комісаріатами України до навчальних центрів та безпосередньо до військових частин Збройних Сил України направлено майже 27 тисяч бажаючих служити за контрактом.
Військкомати за рік направили до армії 27 тисяч контрактників Фото:Reuters

“Протягом 2018 року військовими комісаріатами України направлено до навчальних центрів та безпосередньо до військових частин Збройних Сил України майже 27 тисяч кандидатів на військову службу за контрактом, які пройшли відбір та відповідають вимогам проходження військової служби”, - повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

Переважна більшість кандидатів на військову службу за контрактом, - майже 20 тис. осіб, - були направлені для укладення контрактів безпосередньо до військових частин. Йдеться про військовозобов’язаних, які включені до оперативного резерву першої черги та мають досвід бойових дій на сході України й були звільнені з військової служби не більше року тому.

Решту громадян направили до навчальних центрів, де вони уклали перші контракти про проходження військової служби у Збройних Силах України.

За інформацією прес-служби, переважна більшість кандидатів на військову службу за контрактом (близько 90 %) вирішили служити у бойових військових частинах сухопутної компоненти ЗСУ. Жінкам, які вирішили служити за контрактом, запропоновані посади у бойових військових частинах, мобільних госпіталях та окремих санітарних ротах.

У 2019 році, зазначається в повідомленні, очікується підвищення соціальних стандартів для військовослужбовців Збройних Сил України. Зокрема, підвищення рівня грошового забезпечення та забезпечення житлом у гуртожитках нового типу.

Додамо, завдяки заходам, передбаченим воєнним станом, за 2 тижні до військ прийшло більше 100 одиниць техніки. До кінця воєнного стану українські війська можуть отримати понад 200 одиниць техніки.

 

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21 12 2018 18:00
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