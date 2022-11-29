RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Військова адміністрація звернулася до киян щодо ракетних ударів рф

Сили і засоби протиповітряної оборони та інші сили і засоби оборони Києва перебувають у постійній бойовій готовності.
Військова адміністрація звернулася до киян щодо ракетних ударів рф Фото: Укрінформ
Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, повідомляє КМВА у Telegram.
 
Дорогі кияни! Ворог намагається маніпулювати українцями. Прагне сіяти паніку і тривогу, залякати і розділити нас. Це частина його агресивного плану. Та ми з вами завжди вміли вчасно виявляти ворожий задум і разом протидіяти. Тому Київ вистояв!”, - заявив очільник КМВА.
 
За його словами, останні масовані ракетні обстріли мирних міст України і Києва – це не лише про нищення критичної інфраструктури. росіяни також атакують і в інформаційному просторі, щоб нав’язати українцям почуття "загрози за графіком".
 
"Та ми з вами давно усвідомили, що мир в Україні можливий лише після нашої перемоги! А тому знаємо, що обстріли можливі будь-коли і будь-де до тих пір, поки триває війна", - повідомив він.
 
За словами очільника КМВА, з цим треба навчитись жити. Незалежно від дня можливої чергової "братньої" атаки і кількості запущених ракет – українці повинні захищати своє місто, країну та право на свободу.
 
"Ми готові давати відсіч! Сили і засоби протиповітряної оборони, інші сили і засоби оборони міста Києва в постійній бойовій готовності! Всі служби безперервно працюють задля того, щоб Київ вистояв. Так і буде!", - заявив він.
 
Також очільник КМВА закликав громадян в разі повітряної тривоги дотримуватися правил безпеки та йти в укриття. Також він закликав довіряти повідомленням з офіційних джерел.
 
"Прошу містян бути розсудливими та зберігати спокій. Пам’ятайте, що паніка і чутки лише на користь ворогові. Це найважливіше, що кожен з вас може зробити для себе особисто, своїх близьких і для миру в Україні після нашої перемоги!", - додав Попко.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 11 2022 21:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Пауза у війні перед черговим наступом українців. Українці зможуть знищити російську військову міць – Філліпс О

Пауза у війні перед черговим наступом українців. Українці зможуть знищити російську військову міць – Філліпс О'Брайен

На ЗСУ чекають важкі бої з прориву лінії зіткнення та форсування Дніпра. Але успіх обов’язково буде за підтримки НАТО та США – генерал Гертлінг

На ЗСУ чекають важкі бої з прориву лінії зіткнення та форсування Дніпра. Але успіх обов’язково буде за підтримки НАТО та США – генерал Гертлінг

путін готує дітей померти за Батьківщину. росія прискорює процес створення юнармії –мілітаризованої молодіжної армії - The Guardian

путін готує дітей померти за Батьківщину. росія прискорює процес створення юнармії –мілітаризованої молодіжної армії - The Guardian

Обшуки в московському патріархаті. Чи зможе Україна знищити цей історичний центр впливу держави-терориста

Обшуки в московському патріархаті. Чи зможе Україна знищити цей історичний центр впливу держави-терориста

Безробіття зростатиме ще понад рік. Проте є кілька урядових програм, що можуть допомогти

Безробіття зростатиме ще понад рік. Проте є кілька урядових програм, що можуть допомогти

Як Патрон став Псом Доброї Волі UNICEF. П’ятірка крутецьких фото Патрона, котрим можуть позаздрити селебрітіз

Як Патрон став Псом Доброї Волі UNICEF. П’ятірка крутецьких фото Патрона, котрим можуть позаздрити селебрітіз

Наскоки зерґів та погана погода гальмують просування ЗСУ. У росіян критично не вистачає Х-101 - Том Купер

Наскоки зерґів та погана погода гальмують просування ЗСУ. У росіян критично не вистачає Х-101 - Том Купер

Суровікін продовжить обстріли енергооб

Суровікін продовжить обстріли енергооб'єктів, але це дасть зворотній ефект. Про перспективи зимової війни в Україні – генерал-майор Мік Раян

Важкі бої за Бахмут. Чому московити рвуться захопити давнє козацьке місто-фортецю

Важкі бої за Бахмут. Чому московити рвуться захопити давнє козацьке місто-фортецю

росія наклала санкції на Тімоті Снайдера за курс з історії України. Натомість він висловлює солідарність з українцями, які захищають свою культуру, мову, життя

росія наклала санкції на Тімоті Снайдера за курс з історії України. Натомість він висловлює солідарність з українцями, які захищають свою культуру, мову, життя

Містика не допомогла рашистам утримати Херсон. Як російські нащадки німецьких нацистів знов перевершили вчителів

Містика не допомогла рашистам утримати Херсон. Як російські нащадки німецьких нацистів знов перевершили вчителів

Україна сигналізує, що продовжуватиме наступ. Логіка війни – рухатися вперед – New York Times

Україна сигналізує, що продовжуватиме наступ. Логіка війни – рухатися вперед – New York Times

Світовий конгрес українців пів віку тому і сьогодні. Досвід захисту Стуса та Чорновіла став у нагоді, аби достукатися до світу

Світовий конгрес українців пів віку тому і сьогодні. Досвід захисту Стуса та Чорновіла став у нагоді, аби достукатися до світу

Війна за мізки. Як і чому відключення електрики стали черговим плацдармом для російського ІПСО

Війна за мізки. Як і чому відключення електрики стали черговим плацдармом для російського ІПСО

росіяни не демонструють першокласної системи підготовки. Це стане вирішальним на полі бою – Мік Раян

росіяни не демонструють першокласної системи підготовки. Це стане вирішальним на полі бою – Мік Раян

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.