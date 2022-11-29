Військова адміністрація звернулася до киян щодо ракетних ударів рф

Сили і засоби протиповітряної оборони та інші сили і засоби оборони Києва перебувають у постійній бойовій готовності.

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, повідомляє КМВА у Telegram.

“Дорогі кияни! Ворог намагається маніпулювати українцями. Прагне сіяти паніку і тривогу, залякати і розділити нас. Це частина його агресивного плану. Та ми з вами завжди вміли вчасно виявляти ворожий задум і разом протидіяти. Тому Київ вистояв!”, - заявив очільник КМВА.

За його словами, останні масовані ракетні обстріли мирних міст України і Києва – це не лише про нищення критичної інфраструктури. росіяни також атакують і в інформаційному просторі, щоб нав’язати українцям почуття "загрози за графіком".

"Та ми з вами давно усвідомили, що мир в Україні можливий лише після нашої перемоги! А тому знаємо, що обстріли можливі будь-коли і будь-де до тих пір, поки триває війна", - повідомив він.

За словами очільника КМВА, з цим треба навчитись жити. Незалежно від дня можливої чергової "братньої" атаки і кількості запущених ракет – українці повинні захищати своє місто, країну та право на свободу.

"Ми готові давати відсіч! Сили і засоби протиповітряної оборони, інші сили і засоби оборони міста Києва в постійній бойовій готовності! Всі служби безперервно працюють задля того, щоб Київ вистояв. Так і буде!", - заявив він.

Також очільник КМВА закликав громадян в разі повітряної тривоги дотримуватися правил безпеки та йти в укриття. Також він закликав довіряти повідомленням з офіційних джерел.

"Прошу містян бути розсудливими та зберігати спокій. Пам’ятайте, що паніка і чутки лише на користь ворогові. Це найважливіше, що кожен з вас може зробити для себе особисто, своїх близьких і для миру в Україні після нашої перемоги!", - додав Попко.