Військова прокуратура назвала версію пожежі на Сумщині через яку загинули двоє військових

Військовий прокурор Сумського гарнізону Ігор Галичанський розповів про можливі причини пожежі у військовій частині міста Глухова Сумської області.

За його словами, однією з версій, чому сталася пожежа, в результаті якої загинули двоє військовослужбовців, а ще один був госпіталізований в місцеву лікарню, могло стати недотримання правил безпеки, повідомляє "Укрінформ".

"Палатка, в якій проживали військові, опалювалася "буржуйками", тому на цей момент одна з версій займання - це недотримання правил безпеки", - зазначив Галичанський.

За його інформацією, загиблим чоловікам було 27 і 37 років, обидва вони уродженці Полтавської області.

Інформацію про подію занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що двоє українських військовослужбовців загинули внаслідок пожежі, що сталася вдень 18 лютого в розташуванні 16 окремого мотопіхотного батальйону на Сумщині.