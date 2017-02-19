Військова прокуратура назвала версію пожежі на Сумщині через яку загинули двоє військових
За його словами, однією з версій, чому сталася пожежа, в результаті якої загинули двоє військовослужбовців, а ще один був госпіталізований в місцеву лікарню, могло стати недотримання правил безпеки, повідомляє "Укрінформ".
"Палатка, в якій проживали військові, опалювалася "буржуйками", тому на цей момент одна з версій займання - це недотримання правил безпеки", - зазначив Галичанський.
За його інформацією, загиблим чоловікам було 27 і 37 років, обидва вони уродженці Полтавської області.
Інформацію про подію занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що двоє українських військовослужбовців загинули внаслідок пожежі, що сталася вдень 18 лютого в розташуванні 16 окремого мотопіхотного батальйону на Сумщині.
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