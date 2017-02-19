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Військова прокуратура назвала версію пожежі на Сумщині через яку загинули двоє військових

Причиною смерті військовослужбовців могло стати недотримання правил безпеки
Військовий прокурор Сумського гарнізону Ігор Галичанський розповів про можливі причини пожежі у військовій частині міста Глухова Сумської області.
Військова прокуратура назвала версію пожежі на Сумщині через яку загинули двоє військових Фото: wikipedia.org

За його словами, однією з версій, чому сталася пожежа, в результаті якої загинули двоє військовослужбовців, а ще один був госпіталізований в місцеву лікарню, могло стати недотримання правил безпеки, повідомляє "Укрінформ".

"Палатка, в якій проживали військові, опалювалася "буржуйками", тому на цей момент одна з версій займання - це недотримання правил безпеки", - зазначив Галичанський.

За його інформацією, загиблим чоловікам було 27 і 37 років, обидва вони уродженці Полтавської області.

Інформацію про подію занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що двоє українських військовослужбовців загинули внаслідок пожежі, що сталася вдень 18 лютого в розташуванні 16 окремого мотопіхотного батальйону на Сумщині.

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19 02 2017 12:34
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