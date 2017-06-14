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Прокуратура оголосила підозру екс-міністру доходів і зборів Клименку

Клименка підозрюють у створенні злочинної організації та зловживанні службовим становищем
Головна військова прокуратура ГПУ повідомила про підозру екс-міністру доходів і зборів України Олександру Клименку.
Прокуратура оголосила підозру екс-міністру доходів і зборів Клименку Фото: з вільних джерел

"Клименко повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України (створення й участь у злочинній організації і зловживання службовим становищем). Повідомлення про підозру направлено Клименку в спосіб, передбачений КПК України", - поінформував головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

За його словами, екс-міністр і деякі інші колишні чиновники підозрюються у завданні збитків державі на суму 96 млрд грн.

Нагадаємо, 24 травня по всій Україні пройшли затримання верхівки колишнього Міністерства доходів і зборів. У спецоперації задіяли 1700 поліцейських і 500 військових прокурорів, вони провели 454 обшуки в 15 областях.

У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) підбили проміжні підсумки масштабної антикорупційної спецоперації у справі про податкові майданчики, пов'язані з екс-міністром доходів і зборів Олександром Клименком.

Зазначимо, поліція зібрала докази, що податкова служба за керівництва Олександра Клименка завдала державі збитків через ненадходження до бюджету податків на суму 95,921 млрд гривень.

 
 

 

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14 06 2017 09:57
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