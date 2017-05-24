Військова прокуратура отримала в ООН копію листа Януковича до Путіна з проханням ввести війська в Україну
"Руслан Кравченко і слідчі у зв'язку із закінченням фінансового року були змушені за свій рахунок поїхати до Вашингтону. І вони отримали завірені офіційними печатками ООН, місії України при ООН документи, які надавав пан Чуркін [нині покійний постпред РФ в ООН Віталій Чуркін] від імені РФ. Це все вилучено з офіційним посвідченням ООН", - сказав він в ефірі телеканалу 112 Україна.
Матіос запевнив, що завірені документи будуть надані суду для долучення до справи про державну зраду Януковича.
Нагадаємо, що секретаріат ООН надав українській стороні завірену офіційною печаткою ООН фотокопію заяву президента-втікача Віктора Януковича, в якій той просить Росію ввести в Україну війська.
При цьому у президента РФ Володимира Путіна наполягають, що нібито не отримували від Віктора Януковича листа з проханням про введення військ, яким самі ж прикривалися під час вторгнення 2014 року.
Віктор Янукович втік з України після розстрілу активістів під час подій Революції Гідності в Києві в лютому 2014 року, і досі переховується від українського правосуддя на території РФ.
Він проходить у справі про державну зраду як підозрюваний. У разі доведення провини екс-президенту загрожує довічне ув'язнення.
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