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Військова прокуратура перевела на рахунок госпіталю понад 120 тис. грн для реабілітації поранених в АТО

Кожен військовослужбовець військової прокуратури України добровільно перерахував зі свого грошового забезпечення 222 грн
Військова прокуратура України перевела понад 120 тис. грн на рахунок Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь".
Військова прокуратура перевела на рахунок госпіталю понад 120 тис. грн для реабілітації поранених в АТО Анатолій Матіос. Фото: uapress.info

Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на своїй сторінці в Facebook.

"Станом на 7 лютого (крім 22 віджимань) кожен військовослужбовець військової прокуратури України добровільно перерахував зі свого грошового забезпечення 222 грн на рахунок Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" (м. Київ)", – йдеться в документі, опублікованому Матіосом.

Уточнюється, що гроші призначаються на реабілітацію тих, хто отримав поранення, каліцтво під час участі в АТО.

Зокрема, Головна військова прокуратура перерахувала 30 тис. грн; Військова прокуратура Центрального регіону – 33,3 тис. грн; Західного регіону – 23,31 тис. грн; Південного регіону – 19,314 тис. грн; військова прокуратура сил АТО – 18,87 тис. грн.

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"Передаємо естафету перерахування благодійних внесків всім спортсменам Facebook, українським політичним партіям, міністрам Кабміну, ну і, звичайно, всім тим, хто вже (без грошей) віджався 22 рази – НАБУ, САП, ГПУ, СБУ, Міноборони, Генштабу, Нацгвардії, Держприкордонслужбі", – йдеться в документі.

Зазначимо, флешмоб #22PushupChallenge розпочався в Україні на підтримку бійців, які повернулися із зони бойових дій і мають посттравматичний синдром.

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08 02 2017 20:22
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