Військова прокуратура перевела на рахунок госпіталю понад 120 тис. грн для реабілітації поранених в АТО

Кожен військовослужбовець військової прокуратури України добровільно перерахував зі свого грошового забезпечення 222 грн

Військова прокуратура України перевела понад 120 тис. грн на рахунок Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь".

Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на своїй сторінці в Facebook.

"Станом на 7 лютого (крім 22 віджимань) кожен військовослужбовець військової прокуратури України добровільно перерахував зі свого грошового забезпечення 222 грн на рахунок Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" (м. Київ)", – йдеться в документі, опублікованому Матіосом.

Уточнюється, що гроші призначаються на реабілітацію тих, хто отримав поранення, каліцтво під час участі в АТО.

Зокрема, Головна військова прокуратура перерахувала 30 тис. грн; Військова прокуратура Центрального регіону – 33,3 тис. грн; Західного регіону – 23,31 тис. грн; Південного регіону – 19,314 тис. грн; військова прокуратура сил АТО – 18,87 тис. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У 19 на фронт: "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

"Передаємо естафету перерахування благодійних внесків всім спортсменам Facebook, українським політичним партіям, міністрам Кабміну, ну і, звичайно, всім тим, хто вже (без грошей) віджався 22 рази – НАБУ, САП, ГПУ, СБУ, Міноборони, Генштабу, Нацгвардії, Держприкордонслужбі", – йдеться в документі.



Зазначимо, флешмоб #22PushupChallenge розпочався в Україні на підтримку бійців, які повернулися із зони бойових дій і мають посттравматичний синдром.