Військова прокуратура просить Мінекономрозвитку накласти санкції на компанію Фірташа
"Так, за поданням пропонується застосувати спеціальну санкцію у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до ПрАТ "Юкрейніан Кемікал Продактс" за дії, які шкодять інтересам національної економічної безпеки України, та наводиться інформація, що ПрАТ "Юкрейніан Кемікал Продактс" відправляє на тимчасово окуповану територію України – АР Крим титанову рудну сировину", - повідомляє прес-служба міністерства.
Однак, зазначає міністерство, прокуратура не надала обґрунтування порушення компанією законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та не вказала конкретні норми законів України у сфері зовнішньоекономічної діяльності, порушення яких допущено цим суб’єктом господарювання.
Отже, для застосування санкцій прокуратура має надати належне обґрунтування.
Нагадаємо, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі відмовляється накладати санкції на титанову компанію Дмитра Фірташа "Юкрейніан Кемікал Продакс", яка, на думку прокуратури, стоїть за схемою постачання ільменітової руди в окупований Крим.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану