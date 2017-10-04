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Військова прокуратура просить Мінекономрозвитку накласти санкції на компанію Фірташа

Компанія Фірташа відправляє в Крим титанову рудну сировину
Військова прокуратура просить Міністерство економічного розвитку і торгівлі накласти санкції на компанію "Юкрейніан Кемікал Продактс", яка входить до холдингу українського олігарха Дмитра Фірташа.
Військова прокуратура просить Мінекономрозвитку накласти санкції на компанію Фірташа Дмитро Фірташ. Фото: joinfo.ua

"Так, за поданням пропонується застосувати спеціальну санкцію у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до ПрАТ "Юкрейніан Кемікал Продактс" за дії, які шкодять інтересам національної економічної безпеки України, та наводиться інформація, що ПрАТ "Юкрейніан Кемікал Продактс" відправляє на тимчасово окуповану територію України – АР Крим титанову рудну сировину", - повідомляє прес-служба міністерства.

Однак, зазначає міністерство, прокуратура не надала обґрунтування порушення компанією законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та не вказала конкретні норми законів України у сфері зовнішньоекономічної діяльності, порушення яких допущено цим суб’єктом господарювання.

Отже, для застосування санкцій прокуратура має надати належне обґрунтування.

Нагадаємо, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі відмовляється накладати санкції на титанову компанію Дмитра Фірташа "Юкрейніан Кемікал Продакс", яка, на думку прокуратури, стоїть за схемою постачання ільменітової руди в окупований Крим.

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