Військова прокуратура прийняла рішення на користь 438 бійців 51-ї мехбригади
"Під час проведення численних слідчих дій факт скоєння зазначеними особами цього кримінального правопорушення не підтвердився", - повідомляють на сайті прокуратури.
25 травня прокуратура гарнізону на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України прийняла рішення про закриття справи.
Відзначають, що зазначене кримінальне провадження було розпочато прокуратурою гарнізону "винятково за повідомленнями командування військової частини".
"Під час досудового розслідування встановлено, що військовослужбовці, з огляду на складну морально-психологічну обстановку після повернення з фронту, вибували за межі військової частини з дозволу безпосередніх молодших командирів, але без документального оформлення відпусток. Окрім того, кілька бійців самостійно проходили лікування, про що відомості у військовій частині були відсутні, і згодом були визнані придатними до військової служби", - йдеться в повідомленні.
Також наголошено, що слідство встановило: декількох бійців вважали дезертирами помилково.
У підсумку в рамках окремого кримінального провадження досліджуються обставини щодо ймовірної халатності в діях командування колишньої 51-ї ОМБр щодо ведення обліку наявності та руху особового складу бригади.
"Саме їхні дії призвели до кримінального переслідування низки військовослужбовців", - відзначили в прокуратурі.
Нагадаємо, військовослужбовці 51-ї ОМБр наприкінці липня 2014 року вийшли з-під обстрілів через кордон з Росією, але потім повернулися. Упродовж 2014-2016 років було порушено 700 справ, за 220 - є вже вироки або рішення суду, справи стосовно 150 бійців закрила військова прокуратура.
1 грудня 2014 року 51-ша окрема механізована бригада з Володимира-Волинського офіційно припинила своє існування.
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