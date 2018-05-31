Військова прокуратура прийняла рішення на користь 438 бійців 51-ї мехбригади

Військова прокуратура прийняла законне рішення на користь 438 військовослужбовців колишньої 51-ї окремої механізованої бригади щодо можливого самовільного залишення ними військової частини (ст. 407 КК України).

"Під час проведення численних слідчих дій факт скоєння зазначеними особами цього кримінального правопорушення не підтвердився", - повідомляють на сайті прокуратури.

25 травня прокуратура гарнізону на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України прийняла рішення про закриття справи.

Відзначають, що зазначене кримінальне провадження було розпочато прокуратурою гарнізону "винятково за повідомленнями командування військової частини".

"Під час досудового розслідування встановлено, що військовослужбовці, з огляду на складну морально-психологічну обстановку після повернення з фронту, вибували за межі військової частини з дозволу безпосередніх молодших командирів, але без документального оформлення відпусток. Окрім того, кілька бійців самостійно проходили лікування, про що відомості у військовій частині були відсутні, і згодом були визнані придатними до військової служби", - йдеться в повідомленні.

Також наголошено, що слідство встановило: декількох бійців вважали дезертирами помилково.

У підсумку в рамках окремого кримінального провадження досліджуються обставини щодо ймовірної халатності в діях командування колишньої 51-ї ОМБр щодо ведення обліку наявності та руху особового складу бригади.

"Саме їхні дії призвели до кримінального переслідування низки військовослужбовців", - відзначили в прокуратурі.

Нагадаємо, військовослужбовці 51-ї ОМБр наприкінці липня 2014 року вийшли з-під обстрілів через кордон з Росією, але потім повернулися. Упродовж 2014-2016 років було порушено 700 справ, за 220 - є вже вироки або рішення суду, справи стосовно 150 бійців закрила військова прокуратура.

1 грудня 2014 року 51-ша окрема механізована бригада з Володимира-Волинського офіційно припинила своє існування.