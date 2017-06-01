ПОЛІТИКА НОВИНИУ 2016 році слідчі військової прокуратури направили до суду 285 обвинувальних актів стосовно 329 осіб в рамках виробництв про корупцію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Військова прокуратура в 2016 році направила до суду 285 справ про корупцію
В 2016 році суди винесли 131 обвинувальний вирок
Анатолій Матіос. Фото: gp.gov.ua
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний військової прокурор Анатолій Матіос.
"Всіма слідчими військової прокуратури (144 військових слідчих - не плутати з 500 детективами НАБУ), окрім інших більше 3-х тисяч розслідуваних і спрямованих до суду проваджень, за весь 2016 рік до суду направлено 285 обвинувальних актів за фактом одержання або надання неправомірної вигоди стосовно 329 осіб", - заявив він.
Також Матіос повідомив, що в 2016 році суди винесли 131 обвинувальний вирок, в результаті чого були засуджені 135 осіб.
Як повідомляв iPress.ua, "корупція" стала словом 2016 року за версією словника української мови
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06 01 2017 07:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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