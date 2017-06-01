Військова прокуратура в 2016 році направила до суду 285 справ про корупцію

У 2016 році слідчі військової прокуратури направили до суду 285 обвинувальних актів стосовно 329 осіб в рамках виробництв про корупцію.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний військової прокурор Анатолій Матіос.

"Всіма слідчими військової прокуратури (144 військових слідчих - не плутати з 500 детективами НАБУ), окрім інших більше 3-х тисяч розслідуваних і спрямованих до суду проваджень, за весь 2016 рік до суду направлено 285 обвинувальних актів за фактом одержання або надання неправомірної вигоди стосовно 329 осіб", - заявив він.

Також Матіос повідомив, що в 2016 році суди винесли 131 обвинувальний вирок, в результаті чого були засуджені 135 осіб.

Як повідомляв iPress.ua, "корупція" стала словом 2016 року за версією словника української мови