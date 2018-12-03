Військова прокуратура взялася за ситуацію на полігоні "Широкий Лан"

Військова прокуратура почала розслідування за фактом неналежних умов на полігоні "Широкий Лан".

Прокурор Миколаївського гарнізону вніс в ЄРДР інформацію про правопорушення за ч.3 ст.425 (недбале ставлення до військової служби) КК України, інформує прес-служба "Оперативного командування Південь" у Facebook.

"У зв‘язку зі шквалом дописів у фейсбуці щодо полігону "Широкий Лан" стосовно ситуації, яка виникла, встановлено, що тилові підрозділи бригади забезпечували підготовку наметового містечка до прийому особового складу. Проводили роботу, щоб вода не попала до наметів, але не врахували різких змін в погодних умовах, а саме - різкого підвищення температури, випадання великої кількості снігу та його розтавання, особливості пропускної можливості глиноземного ґрунту. Як наслідок, це призвело до великої кількості багнюки та води НА ПІДСТУПАХ ДО НАМЕТОВОГО МІСТЕЧКА", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв iPress.ua, військовий полігон "Широкий Лан" опинився у центрі скандалу, оскільки після танення снігу його затопило брудом.

Радник президента України Юрій Бірюков рік тому повідомив, що на "Широкому Лані" почалося будівництво бригадного табору, на об'єкт виділено 370 млн грн. Він стверджував, що об'єкт повинен бути побудований до кінця 2017 року.

Тепер же Бірюков заявляє, що в ситуації, яка склалася на військовому полігоні, винне різке потепління.

"Через чотири доби температура переходить із -10 до +5, всі цифри за Цельсієм. Що відбувається з тим снігом, якого багато? Накладаємо це на ґрунтову карту - там 15 сантиметрів чорнозему, а під ним одразу йде глина", - написав він.

"Історія з Широким Ланом проста і очевидна. Її так активно і бадьоро розганяють з однієї причини - ми там дійсно будуємо шикарний стаціонарний табір. Не так швидко, як хотілося - хотіли до кінця року, але наклалися сотня об'єктивних причин і термін здачі всього комплексу планується близько серпня цього року", - написав Бірюков у Facebook.