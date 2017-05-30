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Військова прокуратура заочно оголосила про підозру двом екс-податківцям, - Матіос

Низенко перебуває в Іспанії, а Чорнобай переховається на території України
Військова прокуратура заочно оголосила про підозру колишнім начальникам Державної податкової служби Києва Олегу Низенку й управління в Одеській області Олександру Чорнобаю у справі про заподіяння збитків державі на 96 млрд гривень.
Військова прокуратура заочно оголосила про підозру двом екс-податківцям, - Матіос Анатолій Матіос. Фото: Sharij.net

Про це заявив заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос в ефірі телеканалу ICTV, інформують "Українські новини".

Матіос повідомив, що операція із затримання 24 травня 23 екс-керівників податкових органів проходила одночасно в 15 регіонах країни, оскільки напередодні стався витік інформації.

"В ніч з 22 на 23 травня о 5:20 3 людей покинули територію України", - зазначив Матіос.

Він повідомив, що в понеділок, 29 травня, прокуратура заочно повідомила про підозру ще двох екс-керівників Податкової.

"Сьогодні в офіційному порядку оголошено і направлено, відповідно до Кримінального процесуального кодексу, підозри двом дуже знаковим для економіки людям - це начальник податкової адміністрації Одеської області Чорнобай... і всім відомий ще з часів "помаранчевої революції" пан Низенко - начальник податкової адміністрації Києва і Київської області", - сказав Матіос.

За словами Матіоса, Низенко перебуває в Іспанії, а Чорнобай переховається на території України.

Також головний військовий прокурор повідомив, що екс-заступник начальника Податкової Києва Тетяна Детюк, яка отримала умовний термін восени 2016 року, досі перебуває під охороною спецслужб.

Нагадаємо, 24 травня по всій Україні пройшли затримання верхівки колишнього Міністерства доходів і зборів. У спецоперації задіяли 1700 поліцейських і 500 військових прокурорів, вони провели 454 обшуки в 15 областях.

Зазначимо, що Печерський районний суд Києва відпустив вже п'ятьох податківців, яких було затримано під час масштабної антикорупційної операції правоохоронців.

Згодом, Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти колишнього очільника податкової служби Луганської області Олександра Антіпова, затриманого та доставленого до столиці в рамках масштабної антикорупційної операції.

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