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Військова техніка на парадах в "ДНР" є порушенням мінських угод, - Хуг

Озброєння не повинно там перебувати відповідно до домовленостей, які були підписані "ЛНР"/"ДНР"
У Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ в Україні вважають присутність військової техніки на парадах на честь 9 травня на непідконтрольних уряду територіях Луганської області порушенням Мінських домовленостей.
Військова техніка на парадах в "ДНР" є порушенням мінських угод, - Хуг Фото: glavcom.ua

"Я маю підтвердити те, що так звана "ЛНР" повідомила нам про те, що вони мають план порушити Мінські угоди", – заявив перший заступник глави СММ ОБСЄ Александр Хуг, відповідаючи на запитання журналістів п'ятницю в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Як ми вже відображали в своїх звітах, присутність такого озброєння є порушенням Мінських угод і це озброєння не повинно там перебувати відповідно до домовленостей, які були підписані "ЛНР"/"ДНР", – наголосив він.

Як відомо, бойовики так званої організації "ДНР" планують провети 9 травня парад військової техніки.

Зазначимо, що бойовики терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" під "легендою" підготовки до військового параду на честь "Дня Перемоги" підтягують техніку і озброєння до окупованих ними Донецька і Луганська.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов не виключає, що спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2017" можуть бути підготовкою до наступальної операції.

 

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21 04 2017 15:54
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