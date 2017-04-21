Військова техніка на парадах в "ДНР" є порушенням мінських угод, - Хуг
"Я маю підтвердити те, що так звана "ЛНР" повідомила нам про те, що вони мають план порушити Мінські угоди", – заявив перший заступник глави СММ ОБСЄ Александр Хуг, відповідаючи на запитання журналістів п'ятницю в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Як ми вже відображали в своїх звітах, присутність такого озброєння є порушенням Мінських угод і це озброєння не повинно там перебувати відповідно до домовленостей, які були підписані "ЛНР"/"ДНР", – наголосив він.
Як відомо, бойовики так званої організації "ДНР" планують провети 9 травня парад військової техніки.
Зазначимо, що бойовики терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" під "легендою" підготовки до військового параду на честь "Дня Перемоги" підтягують техніку і озброєння до окупованих ними Донецька і Луганська.
Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов не виключає, що спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2017" можуть бути підготовкою до наступальної операції.
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