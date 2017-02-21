Військова техніка у "гумконвої" з Росії відображає суть "гуманітарних місій", - Порошенко
"Сьогодні вранці прийшло повідомлення до мене від прикордонників, які розповіли, що в шістдесятому так званому "гуманітарному конвої" Російської Федерації була знайдена військова техніка. І я думаю, це дуже чітко відображає суть цих так званих "гуманітарних місій", - сказав Президент під час зустрічі з Комісаром ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління в кризових ситуаціях Христосом Стіліанідісом, інформує "112 Україна".
Також Президент України під час зустрічі заявив, що після визнання Росією "документів", виданих установами сепаратистів на окупованій частині Донбасу, санкції проти Росії мають бути посилені.
Нагадаємо, що Росія відправила на Донбас черговий 60-й гумконвой. У його складі 26 автомобілів, які везуть 300 тонн вантажу. Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Олег Слободян заявив, що відправлення Росією гумконвою – чергове порушення усіх міжнародних і вітчизняних норм, які регламентують направлення таких гуманітарних конвоїв.
Згодом Держприкордонслужба повідомлиа, що в складі 60-го "гуманітарного конвою", що зайшов із Росії на Донбас, був автомобіль військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, який не є гуманітарним вантажем.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану