Військова техніка у "гумконвої" з Росії відображає суть "гуманітарних місій", - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що виявлена у складі 60 гуманітарного конвою Російської Федерації військова техніка чітко відображає їхню суть.

"Сьогодні вранці прийшло повідомлення до мене від прикордонників, які розповіли, що в шістдесятому так званому "гуманітарному конвої" Російської Федерації була знайдена військова техніка. І я думаю, це дуже чітко відображає суть цих так званих "гуманітарних місій", - сказав Президент під час зустрічі з Комісаром ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління в кризових ситуаціях Христосом Стіліанідісом, інформує "112 Україна".

Також Президент України під час зустрічі заявив, що після визнання Росією "документів", виданих установами сепаратистів на окупованій частині Донбасу, санкції проти Росії мають бути посилені.

Нагадаємо, що Росія відправила на Донбас черговий 60-й гумконвой. У його складі 26 автомобілів, які везуть 300 тонн вантажу. Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Олег Слободян заявив, що відправлення Росією гумконвою – чергове порушення усіх міжнародних і вітчизняних норм, які регламентують направлення таких гуманітарних конвоїв.

Згодом Держприкордонслужба повідомлиа, що в складі 60-го "гуманітарного конвою", що зайшов із Росії на Донбас, був автомобіль військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, який не є гуманітарним вантажем.