Військові на Донбасі не зазнали втрат з початку доби Зафіксовано 10 обстрілів

З півночі четверга втрат серед українських військових на Донбасі не було.

Фото: Андрій Попіль

Противник 10 разів порушував режим припинення вогню, в тому числі шість разів з важкого озброєння. Так, у районі Новотошківського і Новотроїцького застосовували 120- і 82-міліметрові міномети, біля Водяного та Богданівки бойовики використовували важке озброєння, біля Лебединського противник безуспішно намагався атакувати під прикриттям 122-міліметрової артилерії і мінометів 120-го калібру, повідомляє прес-центр Об'єднаних сил. Нагадаємо, упродовж минулої доби, 13 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії.

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