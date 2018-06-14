НОВИНИЗ півночі четверга втрат серед українських військових на Донбасі не було.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Військові на Донбасі не зазнали втрат з початку доби
Зафіксовано 10 обстрілів
Фото: Андрій Попіль
Противник 10 разів порушував режим припинення вогню, в тому числі шість разів з важкого озброєння.
Так, у районі Новотошківського і Новотроїцького застосовували 120- і 82-міліметрові міномети, біля Водяного та Богданівки бойовики використовували важке озброєння, біля Лебединського противник безуспішно намагався атакувати під прикриттям 122-міліметрової артилерії і мінометів 120-го калібру, повідомляє прес-центр Об'єднаних сил.
Нагадаємо, упродовж минулої доби, 13 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії.
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