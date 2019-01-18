Військові на Донбасі поки жодного разу не застосували Javelin, - Порошенко

Російські танкісти відмовляються виїжджати на лінію зіткнення на танках і "просто припинили танкові обстріли"

Українські військові в районі проведення операції Об'єднаних сил поки що жодного разу не застосували Javelin.

Про це Президент Петро Порошенко заявив на зустрічі з громадою Золотоноші та Золотоніського району, повідомляє "Укрінформ".

"Нам казали, що неможливо отримати Javelin і смертельну зброю, якою ми маємо озброїти наші Збройні сили. Чому такий важливий був Javelin? Бо це дуже сучасна протитанкова зброя, що називається, вистрелив і забув, ракета сама знаходить російський танк і знищує його. І зараз поки що жодного пострілу з Javelin на фронті не відбулось", - зазначив глава держави.

За його словами, відколи стало відомо, що в українців є Javelin, російські танкісти відмовляються виїжджати на лінію зіткнення на танках і "просто припинили танкові обстріли". "Вже рік по нас не стріляють із танків, бо відмовляються. Уявіть собі, скільки життів ми врятували, коли закупили Javelin", - наголосив Порошенко.

Додамо, що у районі проведення бойових дій на Донбасі за роки російської агресії загинули 70 бійців Сил спеціальних операцій.