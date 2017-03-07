CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСуд визнав протиправним рішення Тарутинської райдержадміністрації (Одеська область) про передачу приватному фермерському господарству військового полігону та перепрофілювання цих земель для сільськогосподарських робіт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Військові Одещини відсудили 400 гектарів свого полігону у фермерів
За цей час на колишньому полігоні провели масштабну рекультивацію ґрунту, створили ландшафтний заказник та туристично привабливі комплекси
Відповідний позов подала Військова прокуратура Білгород-Дністровського гарнізону, повідомила прес-служба Генпрокуратури.
Полігон місцева РДА передала ще у 2006 році. Землю передали фермерам у довгострокову оренду, однак суд визнав таке рішення недійсним та скасував його.
Вказується, що на ринку ці землі коштують щонайменше 11 мільйонів гривень.
Нагадаємо, прокуратура просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата групи "Воля народу" Олеся Довгого за підозрою у зловживанні службовим становищем ти вчиненні злочину групою осіб за попередньою змовою. Дерибан землі на Жуковому за участі Довгого завдав збитків на 81,7 млн.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 07 2017 21:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа