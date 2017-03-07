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Військові Одещини відсудили 400 гектарів свого полігону у фермерів

За цей час на колишньому полігоні провели масштабну рекультивацію ґрунту, створили ландшафтний заказник та туристично привабливі комплекси
Суд визнав протиправним рішення Тарутинської райдержадміністрації (Одеська область) про передачу приватному фермерському господарству військового полігону та перепрофілювання цих земель для сільськогосподарських робіт.
Військові Одещини відсудили 400 гектарів свого полігону у фермерів

Відповідний позов подала Військова прокуратура Білгород-Дністровського гарнізону, повідомила прес-служба Генпрокуратури.

Полігон місцева РДА передала ще у 2006 році. Землю передали фермерам у довгострокову оренду, однак суд визнав таке рішення недійсним та скасував його.

Вказується, що на ринку ці землі коштують щонайменше 11 мільйонів гривень.

Нагадаємо, прокуратура просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата групи "Воля народу" Олеся Довгого за підозрою у зловживанні службовим становищем ти вчиненні злочину групою осіб за попередньою змовою. Дерибан землі на Жуковому за участі Довгого завдав збитків на 81,7 млн.

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03 07 2017 21:38
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